Infortunio Raimondo, niente stop fino al 2027: ecco quando può tornare

L’infortunio di Antonio Raimondo ha preoccupato, e non poco, lo staff di Massimiliano Alvini. Il Frosinone rischia di perdere il proprio attaccante, nonché vice-capocannoniere del campionato, fino al 2027. Tuttavia, non si escludono anche tempi di recupero più brevi.

Dopo essere uscito anzitempo nella sfida contro il Torino, Raimondo si è sottoposto ai consueti esami strumentali per chiarire le sue condizioni. I risultati hanno evidenziato una «lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo», si legge nel comunicato rilasciato dal Frosinone.

Raimondo può tornare prima del 2027: i tempi di recupero

Antonio Raimondopuò tornare prima della fine del 2026. Con ogni probabilità, non sarà disponibile per tutto il mese di novembre, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi con i compagni entro metà dicembre. Dunque, circa un mese e mezzo di stop.

Quali partite salterà? Sicuramente, come anticipato, Cagliari, Milan, Parma, Inter e molto probabilmente anche Udinese, le avversarie fino alla quindicesima giornata. Il primo possibile appuntamento, quindi, è Frosinone-Lazio, programmato per venerdì 18 dicembre alle 20:45, allo Stirpe.

E la classifica marcatori?

Nonostante tempi di recupero tutt’altro che brevi, Raimondo salterà almeno cinque partite di campionato. E non è da sottovalutare. L’attaccante di proprietà del Bologna ha messo a segno ben 8 reti in questo avvio di stagione, gli stessi di Donyell Malen e soltanto uno in meno di Gustavo Varela del Monza. E perdere così tante partite potrebbe farlo scivolare in basso nella classifica marcatori. Nelle prossime uscite Birligea e Bobcek si contenderanno il posto, ma Alvini continuerà a monitorare le condizioni di Raimondo. Lo staff medico monitorerà giorno dopo giorno il suo recupero, con la speranza di farlo tornare a segnare il prima possibile.

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