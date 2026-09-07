Antonio Raimondo show: doppietta e nuovo record col Frosinone

Antonio Raimondo è ancora una volta in grande mattatore di giornata. Dopo la doppietta rifilata alla Fiorentina, l’attaccante di proprietà del Bologna firma altri due centri contro il Venezia e trascina la squadra a quota 6 punti. Gli sono bastati diciotto minuti per fare la differenza, meno della prima volta: una prestazione che conferma la sua straordinaria forma fisica e le innegabili qualità.

Frosinone-Venezia, Raimondo show

Una partita salvata da Antonio Raimondo: senza le sue due reti, il Frosinone avrebbe probabilmente sofferto più del previsto contro un Venezia pericoloso nel secondo tempo. Il primo vantaggio arriva al 21′ grazie al cross di Oyono, con Raimondo che svetta di testa e non lascia scampo a Stankovic. Al 39′ arriva anche il raddoppio su assist di Masini, ma al rientro dagli spogliatoi la musica cambia. Il Venezia, complici i cambi operati da Stoppa, trova coraggio e segna le reti del pareggio in appena dieci minuti. A decidere il match è Kvernadze, che all’83’ segna la sua prima rete in campionato e regala i tre punti ai padroni di casa.

Antonio Raimondo oltre i record

Raimondo sale così a quota 4 gol nella classifica marcatori e raggiunge un record che resisteva da 50 anni. L’ultimo italiano più giovane di lui a segnare 4 gol nelle prime 3 giornate di Serie A era stato Gigi Riva nel 1966: aveva 21 anni e 329 giorni. Raimondo, con 22 anni e 172 giorni, è il più giovane ad esserci mai riuscito dal 2000 ad oggi.

Raimondo segna, il Bologna osserva

La stagione è ancora lunga, ma i presupposti per una stagione da vero protagonista ci sono tutti. Un patrimonio in carne ed ossa per il Bologna, che osserva e attende di scoprire cosa sarà ancora in grado di fare. Raimondo è legato ai colori rossoblù con un contratto fino al 2028: continuità e concretezza gli permetteranno di vestire ancora la maglia del Bologna?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook