Bologna-Sassuolo, riecco subito Dominguez: sarebbe partito comunque, visto il caso-Rowe?

Finito il calciomercato, finite le spiegazioni, ora la parola torna al campo in casa Bologna. Laddove, domenica pomeriggio, si riaccenderanno le luci del Dall’Ara per il primo Derby emiliano della stagione: Bologna-Sassuolo. Tra i neroverdi, reduci da una settimana vittoriosa sia in campionato e sia in Coppa Italia, ci sarà anche l’ex di giornata: Benjamin Dominguez. L’argentino, fresco di gol contro il Frosinone, è pronto per affrontare i suoi ex-compagni: se il caso-Rowe fosse scoppiato prima, sarebbe ancora in Rossoblù?

Bologna-Sassuolo, il ritorno di Dominguez

Occhi puntati a Bologna-Sassuolo, gara valida per la terza giornata di Serie A Enilive. I Rossoblù tornano al Dall’Ara per cercare di muovere la classifica e prendersi i primi punti della stagione, dopo le sconfitte beffarde contro Lazio e Atalanta. L’avversario, però, non è dei più semplici, visto anche il clima da Derby e la voglia dei neroverdi di continuare sul solco tracciato in quest’ultima settimana.

Tra le fila del Sassuolo c’è una recentissima conoscenza in casa Rossoblù: Benjamin Dominguez. L’argentino, meno di un mese fa, si è trasferito in neroverde con la formula del prestito con diritto di riscatto e, casualmente, proprio in settimana ha trovato la prima gioia con il suo nuovo club, seppur in Coppa Italia. La domanda è: se Rowe avesse puntato i piedi prima, il numero 30 sarebbe ancora sotto le Due Torri.

Ai posteri l’ardua sentenza

A questa domanda, probabilmente, la risposta sarebbe “più si che no“. Un classico. È una nostra ipotesi, ma collegata dai fatti: se il Bologna, fino all’ultimo giorno, non è riuscito a trovare un’alternativa dello stesso spessore, probabilmente avrebbe puntato di più sull’argentino classe 2003. Ecco, non sapremo mai se un profilo altrettanto giovane come Mbangula sarebbe ugualmente arrivato sotto le Due Torri: probabilmente si.

Probabilmente, perché vista la titubanza di Bernardeschi nel giocare mezz’ala, seppur poi per necessità lo si trovi comunque schierato in quella posizione, con Dominguez mister Tedesco avrebbe avuto un’ulteriore soluzione anche sulla destra, dove qualche volta aveva già disputato spezzoni di match: soprattutto ora, che il tutto è amplificato dall’infortunio di Orsolini. Insomma, queste sono solo ipotesi: nessuno, ovviamente, può fare ragionamenti dopo sole due partite. Ma, in casa Bologna, forse, un pensiero in più l’avrebbero fatto nel lasciarlo partire se Rowe avesse puntato i piedi ancor prima.

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