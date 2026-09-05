Verso Bologna-Sassuolo, Tedesco: «Contento del mercato, firmerei per stare nei primi dieci»

Buongiorno mister Tedesco, domani conta fare risultato: come approccerete il match?

«Giocando bene si aumenta la possibilità di vincere le partite. Abbiamo giocato bene a Bergamo, ma l’importante è vincere. Devo essere però neutro nel giudizio: a volte si vince giocando male, altre si perde giocando bene. Non è andato tutto male, devo trovare una via di mezzo».

Quanto c’è stato il tuo Bologna a Bergamo?

«Manca la cattiveria. La struttura c’era, siamo stati coraggiosi ma manca fare gol. La rete inizia da dietro, da come costruiamo con i primi tocchi e dall’attacco degli spazi. Non dipende solo dagli attaccanti».

Alhassane è un’arma in più?

«Penso abbia fatto vedere a Bergamo che può essere più che una riserva di Miranda. Lui è concentrato, ha gamba e sa difendere. Deve essere più cattivo, gli abbiamo fatto vedere un paio di video ma è stato un buon esordio».

Chi si allena meglio gioca?

«Spesso sì, chi gioca bene fa pensare. L’importante è che tutti sappiano che per me l’allenamento conta tanto».

Come giudica il livello di pressione a Bologna, tra i tifosi e gli addetti ai lavori?

«Il calcio tedesco è diverso a partire dal gioco che è più di transizione, meno tecnico e meno tattico. Alla pressione sono abituato, ho lavorato a Istanbul e mi piacciono gli stadi caldi».

Sei sempre stato trasparente: cosa pensi a mercato finito?

«Bisogna aspettare per valutare gli ultimi acquisti ma sono contento del mercato. Ho una bella rosa, piena di bravi ragazzi».

Questa è una squadra fatta per giocare a 4, ma potreste partire a tre qualche volta?

«No, dobbiamo assolutamente giocare a quattro perché i giocatori stanno bene in questo sistema».

Come hai visto Moro? La partita di Ferguson può cambiare le valutazioni per il centrocampo del futuro?

«Lewis e Pobega hanno giocato bene. Moro è in crescita, sta bene e poi c’è Amondarain; abbiamo qualche scelta in più».

Come stanno i nuovi arrivati?

«Li ho visti bene. Mbangula è coraggioso, ha grande personalità e si applica. Arthur invece è come se non fosse mai andato via. Senza Orso perdiamo qualcosa, magari anche Libra potrebbe esordire».

Era prevista la permanenza di Enem?

«Volevo vederlo, alla fine durante la settimana cambia molto. Noi possiamo giudicarlo dal vivo».

Fenucci ha detto che sarebbero contenti di arrivare nei primi dieci, tu ci pensi?

«Non penso alla classifica, ma confermo ciò che ha detto Fenucci. A me piacerebbe arrivare tra i primi dieci, oggi firmerei. Però pensiamo gara dopo gara».

Hai parlato con Skorupski?

«Lukasz è un gran portiere, non è solo colpa sua perché quel gol nasce da una situazione in cui noi non abbiamo bloccato il tiro. Ne abbiamo parlato tutti assieme».

Il Sassuolo ha cambiato allenatore e sta crescendo.

«Loro giocano bene e sono in forma, hanno fatto benissimo a Bergamo e in Coppa. Contro il Torino si è visto che sono tecnici e verticali, in attacco hanno giocatori di qualità».

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