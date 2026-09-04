Bologna, l’aiuto dal calciomercato può ancora arrivare: gli svincolati più preziosi

Il calciomercato è finito, ma il Bologna potrebbe avere ancora qualcosa da chiedere, quantomeno dal punto di vista numerico. Negli ultimi giorni della sessione estiva, erano in molti ad aspettarsi l’arrivo di almeno un centrocampista: chissà che un calciatore svincolato non possa dare una mano a Tedesco per rimpolpare la sua rosa nei mesi a venire.

Calciomercato Bologna, ecco gli svincolati più preziosi in difesa

Già a partire dai difensori, la lista degli svincolati di lusso si riempie rapidamente. Sono infatti senza squadra Diogo Leite, ex obiettivo proprio del Bologna, e Oleksandr Zinchenko, attualmente infortunato ma ricco di esperienza dopo le avventure con Arsenal e Manchester City. Guerreiro, Malacia, Carvajal e Alaba sono tutti profili prelevabili anche al di fuori della finesra di mercato: nonostante la mancanza di un club rappresentano tutti una grande occasione per aiutare un progetto ambizioso.

Il centrocampo delle meraviglie

Bissouma, Bennacer e Brozovic sono tutti centrocampisti difensivi senza squadra e, sinceramente, potrebbero tutti fare bene in un campionato come la Serie A. Di certo gli infortuni e gli acciacchi ne impediscono un rendimento a pieno regime, ma hanno ottime doti che mancano in un club come il Bologna.

Nella lista figura anche l’ex Verona Al Musrati, assieme al rapidissimo esterno Diatta e ai trequartisti Ito e Talisca. Quest’ultimo ha anche giocato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, prima di spostarsi in Turchia.

Un attacco di cui il Bologna non ha bisogno

Di certo, il Bologna non ha bisogno di attaccanti. Gli investimenti offensivi negli ultimi anni sono stati parecchi e, anche oggi, Tedesco ha una coperta discretamente lunga. A puro titolo informativo, però, vogliamo comunque citare dei nomi blasonatissimi che sono rimasti senza squadra. Molti di questi vengono da avventure arabe o infortuni, ma siamo convinti che farebbero invidia a mezza Europa.

A partire da Benzema, Sancho e Mahrez, un tridente che ha disputato moltissimi match nei grandi palcoscenici del calcio mondiale e che vanterebbe un pallone d’oro. Dietro di loro figurano anche l’ex United Martial, Maurito Icardi, Zaha, Sterling e Jamie Vardy. Chissà se, dopo la Cremonese, ripartirà da un altro club oppure chiuderà così una carriera gloriosa fatta di fedeltà e successi. Un’avventura con i connotati della favola che, con ogni probabilità, oggi sarebbe impossibile da replicare

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