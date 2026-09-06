Bologna-Sassuolo 0-1, la cronaca LIVE: neroverdi in vantaggio

Si torna al Dall’Ara, dopo la prima uscita di questa stagione che non ha ancora regalato una vera e propria gioia al popolo Rossoblù. In questa domenica pomeriggio di Serie A è tempo del Derby Emiliano: qui la cronaca LIVE di Bologna-Sassuolo, gara valida per la terza giornata di campionato, una gara di risposte per i Rossoblù, soprattutto dopo la beffa di lunedì sera in quel di Bergamo.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Theate, Heggem, Alhassane; Odgaard, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Lipani; Volpato, Bowie, Laurientè. All. Aquilani

Primo tempo

26′ – Prima è Muric a fermare Bernardeschi, poi Theate calcia a lato: i Rossoblù ci provano.

25′ – Secondo e terzo angolo della gara per il Bologna che spinge per trovare il pareggio.

19′ – GOL DEL SASSUOLO! I neroverdi sfruttano l’occasione con un Bologna sbilanciato e in contropiede Doig buca Skorupski: 0-1 Sassuolo.

15′ – Seconda volta che il Sassuolo entra nell’area Rossoblù, stavolta sugli sviluppi di una rimessa laterale: la difesa, però, spazza lontano.

9′ – Continua a spingere il Bologna: Alhassane recupera un pallone sulla trequarti ma calcia debolmente. Sullo sviluppo, anche il Sassuolo si fa vedere dalle parti di Skorupski, ma la palla finisce sul fondo.

6′ – Primo angolo per i Rossoblù: dopo una carambola in area, Piccoli schiaccia troppo il tiro che finisce a lato.

1′ – FISCHIO D’INIZIO! Al via il match del Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo.

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