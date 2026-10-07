Calciomercato Bologna, Raimondo futuro da decifrare: a fine stagione la decisione

Antonio Raimondo ha trovato la sua oasi felice in quel di Frosinone, il Bologna per la seconda sessione estiva consecutiva di calciomercato lo ha mandato in Ciociaria dove il suo potenziale sta esplodendo. 11 reti lo scorso anno nella promozione dei frusinati e già 4 quest’anno in Serie A, frutto di due doppiette.

I rossoblù sanno di avere tra le mani un talento scintillante, basta vedere anche la fattura dei gol segnati in questo avvio di annata. A fine annata, sperando che il giocatore continui sulla strada già imboccata, decideranno che cosa fare eventualmente del futuro dell’attaccante di origine ravennate.

Raimondo, futuro da decifrare

Sul futuro di Antonio Raimondo il Bologna deciderà nella sessione estiva di calciomercato 2027. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alla fine dell’annata sportiva il centravanti tornerà sotto le Due Torri dopo il secondo anno di prestito secco nella squadra laziale e lì si deciderà il suo destino che al momento non è al 100% rossoblù.

In estate, quindi, il club felsineo sceglierà che cosa fare. Molto dipenderà da quello che accadrà attorno all’attaccante. L’ex Ternana e Venezia, infatti, è già finito sotto la lente d’ingrandimento di diverse squadre di Serie A. Juventus in primis. Prima ancora di capire come andranno alla fine le stagioni di Piccoli, Dovbyk ed Enem, bisognerà capire se il Bologna riceverà per Raimondo un’offerta a cui non si può dire no.

Una plusvalenza per rilanciare il mercato?

Antonio potrebbe non essere il giocatore che completerà l’attacco rossoblù del prossimo anno. Considerando che Piccoli di fatto è un giocatore del Bologna a tutti gli effetti, così come lo è Enem e per Dovbyk c’è un diritto di riscatto che pende, una cessione di Raimondo nel prossimo calciomercato non è da escludere.

L’attaccante di Ravenna potrebbe diventare la plusvalenza che finanzia la prossima sessione estiva trasferimenti. Insomma, i progetti sul prodotto del settore giovanile di Casteldebole sono ancora tutti da definire. Anche perché, in ultima analisi, ci sarà da capire effettivamente quale sarà la volontà del ravennate.

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