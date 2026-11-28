Le notizie di oggi in casa Bologna FC guardano già alla prossima sfida di campionato contro la Roma. A Casteldebole arriva una buona notizia dall’infermeria, con il recupero di Juan Miranda. Rimane sotto osservazione anche quanto accaduto durante Venezia-Bologna: il gol annullato ad Halhal ha richiesto quasi sei minuti di revisione.

Bologna, tra le notizie più importanti di oggi c’è il recupero di Miranda: pronto per la Roma

Raffaele Palladino ritrova Juan Miranda in vista della partita contro la Roma, in programma venerdì 4 dicembre alle 20:45 al Dall’Ara. Il terzino spagnolo avrebbe superato il problema muscolare alla coscia sinistra e sarà nuovamente a disposizione dopo aver saltato le sfide con Udinese e Venezia.

Il suo rientro è una notizia importante per il Bologna: in dieci presenze stagionali Miranda ha già collezionato sei assist, diventando una pedina centrale nello scacchiere rossoblù.

Qui le ultime notizie sul recupero di Miranda

Venezia-Bologna, quasi sei minuti di VAR per annullare il gol di Halhal

Lo 0-0 tra Venezia e Bologna ha lasciato spazio anche a un episodio arbitrale che ha fatto discutere: al 14′ del primo tempo, il gol di Halhal è stato annullato dopo una revisione VAR durata quasi sei minuti.

A rendere ancora più singolare l’episodio sarebbero stati alcuni problemi tecnici nelle comunicazioni tra il direttore di gara e la sala VAR di Lissone. Durante l’attesa, i giocatori sono rimasti fermi in campo senza ricevere indicazioni chiare e questo avrebbe fatto discutere, riaprendo le varie interdizioni sul funzionamento di questa tecnologia.

Qui per ripercorrere i problemi durante la revisione VAR

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