Illusione Chiffi: il VAR salva l’arbitraggio di Bologna-Inter

Il lungo weekend arabo aveva già preso una strana piega giovedì sera in occasione di Napoli-Milan, poi la conferma 24 ore dopo in Bologna-Inter. Sì, perché se per la prima mezz’ora c’era stata l’illusione su una possibile redenzione arbitrale, già nel primo episodio di serata Chiffi mantiene lo stesso trend insufficiente.

Bologna-Inter: Santo Var

La serata di ieri, che poi terminerà con il trionfo dei colori rossoblù ai calci di rigoreil trionfo dei colori rossoblù ai calci di rigore, prende una cattiva strada già al 33′ del primo tempo. Santiago Castro entra in area di rigore, dove un pallone sta arrivando proprio in direzione dell’argentino. Bisseck prende posizione davanti a lui, ma, nel tentativo di colpire il pallone di testa, colpisce unicamente col braccio, in posizione punibile. Chiffi non interviene in alcun modo, seppur fosse particolarmente vicino all’episodio, e il gioco prosegue davanti alle proteste dei giocatori rossoblù. A salvarlo è il richiamo di Maresca al Var, ma il tempo che impiega a giudicare il tocco falloso fa perdere oltre 2 minuti di gara. Troppo per un fallo di mano di tale chiarezza.

Nella ripresa ecco un’altro errore. Un presunto contatto in area tra Bonny e Heggem: Chiffi non ci pensa due volte, fischia e indica il dischetto. Anche il questo caso, il richiamo del Var lo manda all’on field review e lo salva: è Bonny ad allargare la gamba alla ricerca del contatto col difensore del Bologna. Decisione: «Il 14 dell’inter non subisce alcun fallo» e revoca del calcio di rigore.

Colombo sarà l’arbitro di Napoli-Bologna

L’arbitro Chiffi viene quindi salvato dal Var in due importanti occasioni, che contribuiscono a chiudere la partita in parità. I rigori mandano in finale il Bologna, che sfiderà il Napoli per l’ultimo atto di Supercoppa Italiana. A dirigere la gara di lunedì sera sarà Colombo, chiamato a una direzione meno confusa.

(Fonte: Patrick Iannarelli, Stadio)

