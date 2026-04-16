Bologna, occhio alle palle inattive: solo l’Arsenel meglio dell’Aston VIlla

I dettagli sono quelli a fare la differenza in queste partite. Sembra la solita frase scontata, ma in realtà è stato proprio ciò che è successo nella gara d’andata al Dall’Ara. Aston Villa-Bologna, questa sera, vedrà il tentativo disperato dei Rossoblù di rimontare uno svantaggio di due gol, sempre con grande attenzione a non concedere troppo agli avversari. Coloro che, come visto giovedì scorso, sono maestri delle palle inattive.

Aston Villa-Bologna, attenzione alle torri dei Villans

Venti gol da palla inattiva. Seconda squadra dopo l’Arsenal – ovviamente – ad aver segnato così tanto, in tutta Europa. Aston Villa-Bologna, proprio come ci ha dimostrato la gara d’andata, potrebbe portare un pericolo in più da attenzionare per i Rossoblù: proprio i gol da calcio da fermo. Come riportato da Alessandro Mossini nell’edizione odierna del Corriere di Bologna, in questa specialità due stagioni fa i Villans furono addirittura in migliori d’Europa, con 25 gol all’attivo.

Tutto merito di Austin MacPhee, lo specialista di questo fondamentale nello staff degli inglesi. E, nello specifico della partita di giovedì scorso, anche un po’ la complicità della difesa Rossoblù, che in questa stagione ha sofferto particolarmente le palle inattive, arrivando a subire ben 12 reti in stagione e la metà di queste proprio in Europa League.

Evitare la replica

Proprio il gol di Konsa da calcio d’angolo aveva svoltato la gara di sette giorni fa a favore degli inglesi, che poi, sempre con lo stesso fondamentale, erano andati a chiuderla. Ecco, se i Rossoblù vogliono dare una piega diversa a Aston Villa-Bologna, dovranno alzare il livello d’attenzione proprio quando i Villans saranno nei pressi della bandierina (o di una punizione da lontano, magari). Perché questo Bologna, come dimostrato, ha nelle corde la potenzialità di poter fare male agli avversari, ma allo stesso tempo non deve rischiare di replicare la gara d’andata.

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