Bologna, la probabile formazione: Pobega più di Moro in mezzo al campo

Tutti all’attacco per provare subito a darsi una speranza? No…in parte. Aston Villa-Bologna, lato Rossoblù, richiede comunque equilibrio, e proprio con quello il Bologna, soprattutto nel 2026, ha dimostrato di potersi ritrovare e portare a casa i migliori risultati. No al trequartista, due mezze ali e due esterni, con gli altri due pronti a subentrare.

Aston Villa-Bologna, la probabile formazione di Italiano

In porta tornerà Ravaglia, che sfrutterà questo Aston Villa-Bologna per tentare di dimenticare la gara d’andata e un paio di errori marchiani, non da lui. La coppia di centrali, con Lucumì squalificato, sarà quasi senza dubbio formata da Vitik e Heggem, mentre sulle corsie laterali agiranno Joao Mario e Miranda, proprio come sette giorni fa.

Come anticipato da Marcello Giordano nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, in mezzo al campo dovremmo rivedere Tommaso Pobega, in vantaggio su Nikola Moro per una maglia da titolare al fianco dei due totem della linea mediana, e cioè Freuler e Ferguson. Davanti, invece, si va con il trio delle certezze: Jonathan Rowe, Santiago Castro e Federico Bernardeschi.

I cambi possono fare la differenza

Un titolo che Vincenzo Italiano conosce bene, ed è anche per questo motivo che non vuole stravolgere sin dall’inizio la squadra in campo. Se sarà impresa, Aston Villa-Bologna potrebbe vedere magari i tempi supplementari, proprio come nell’ultima gara di Roma. Lì dove i cambi del mister Rossoblù hanno fatto la differenza. Ecco perché, a partita in corso, sono pronti ad entrare Nicolò Cambiaghi e Riccardo Orsolini, così come Jens Odgaard.

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