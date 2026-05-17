Atalanta-Bologna (0-1), Miranda: «Oggi grande prestazione. Mondiali? Mai dire mai»

Triplice fischio alla New Balance Arena: il Bologna vince contro l’Atalanta e torna a casa con tre punti. Con la vittoria contro la Dea, i rossoblù si portano dunque a 55 punti in classifica, a tre di distanza proprio dai bergamaschi a quota 58.

Nonostante la grande prestazione dei rossoblù, i felsinei non sono stati in grado di strappare la qualificazione in Conference League. Il Bologna infatti per qualificarsi alla competizione europea, avrebbe dovuto vincere quest’oggi a Bergamo con almeno tre gol di scarto, oltre che a vincere l’ultima gara di campionato contro l’Inter e sperare nella parallela sconfitta dell’Atalanta da parte della Fiorentina.

Atalanta-Bologna: Orso firma la vittoria, Skorupski protegge il risultato

Conference a parte, il Bologna visto oggi a Bergamo è stato un bel Bologna. Nel primo tempo, i felsinei hanno avuto tre occasioni pericolose firmate Bernardeschi, Rowe e Castro, con i bergamaschi graziati da un prontissimo Carnesecchi.

Nel secondo tempo invece, a fare la differenze è stato Riccardo Orsolini che ha trovato il suo decimo gol in Seria A. L’esterno è quindi arrivato in doppia cifra per la quarta stagione consecutiva con il Bologna, come lui solo Marco Di Vaio. Ottima anche la prestazione del portierone rossoblù, Lukasz Skorupski, tornato oggi titolare dopo oltre due mesi, che ha salvato il risultato al 93’ con un’importantissima parata su Krstovic.

Miranda ancora Player of the Match: le sue dichiarazioni post partita

Infine, buona la prestazione di Juan Miranda, premiato per la seconda volta consecutiva come “Player of the Match” da Dazn. Il terzino spagnolo è stato propositivo sulla fascia e spietato in difesa. Al termine della gara, ha commentato così la prestazione dei rossoblù: «Abbiamo fatto una grande prestazione, stiamo facendo bene. Questa è una bella dimostrazione di squadra» ha detto il numero 33.

Infine, allo spagnolo è stato chiesto di una sua eventuale convocazione con la Spagna ai prossimi Mondiali: «Mondiali? È difficile, ci sono grandi terzini, ma mai dire mai».

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