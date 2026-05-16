Verso Atalanta-Bologna, Italiano: «Siamo concentrati, vogliamo chiudere al meglio la stagione»

Alla vigilia di Atalanta-Bologna, mister Vincenzo Italiano ha presentato la sfida che vedrà i suoi ragazzi impegnati nuovamente in trasferta dopo lo splendido 2-3 di Napoli. Il match, valido per il 37° e penultimo turno di Serie A, è previsto per domani alle 18 e andrà in scena alla New Balance Arena di Bergamo.

Domani alle 18 c’è Atalanta-Bologna, penultima giornata di Serie A. Le parole di mister Italiano: «Dea avversaria di grande livello, cercheremo di esprimerci al meglio per aggiungere ancora punti alla classifica»

Quello di domani sarò un vero e proprio scontro diretto per il settimo posto, attualmente occupato dagli orobici di Raffaele Palladino (a quota 58 punti). Se i rossoblù, ottavi con 52 punti, dovessero riuscire a vincere con almeno tre gol di scarto, potrebbero ancora sognare di scavalcare la Dea e centrare all’ultimo respiro al qualificazione alla Conference League.

Un’impresa importante, dunque, attende i rossoblù. «Che importanza diamo alla sfida di domani? – commenta Italiano in conferenza stampa – La stessa importanza che abbiamo dato alla partita di Napoli, tale e quale. L’Atalanta non ha più molto da chiedere, noi forse potremmo raggiungerli se dovessimo fare un miracolo sportivo. Comunque abbiamo un impegno in campionato, che vogliamo terminare nel migliore dei modi: questo rimane il nostro obiettivo».

La stagione dei rossoblù si concluderà con due sfide di alto livello, contro avversari del calibro di Atalanta e Inter. «Purtroppo, come ho detto in precedenza, abbiamo dovuto abbandonare qualche obiettivo importante. Ciononostante abbiamo ancora qualcosa da tutelare e salvaguardare, in primis l’orgoglio. Non è bello per nessuno andare in campo e fare brutte figure, ogni partita mette in palio punti importanti. Dobbiamo ancora affrontare due avversari di grande livello, noi cercheremo di esprimerci come abbiamo fatto contro il Napoli sperando di aggiungere ancora punti a questa nostra classifica» ribadisce il mister rossoblù.

Certo, il difficile calendario ha complicato il cammino dei rossoblù in questo finale di stagione. «Abbiamo avuto molti alti e bassi e il rendimento in casa l’ha dimostrato. Penso però che abbiamo preparato bene le partite, i ragazzi sono attenti e in allenamento li vedo molto concentrati e focalizzati su quello che dobbiamo fare – prosegue il tecnico siciliano – Purtroppo la stagione è andata così, l’anno scorso siamo stati perfetti in tante situazioni e con la Coppa Italia abbiamo aggiunto la ciliegina sulla torta. Quest’anno abbiamo alternato momenti esaltanti a momenti meno belli, dove tra infortuni e gol mancati di un soffio siamo stati più sfortunati».

Il punto sui giocatori: «Skorupski verso la maglia da titolare, Rowe può diventare un grande campione»

«Anche noi ovviamente abbiamo le gerarchie. In settimana ho parlato con Lukasz (Skorupski, ndr), se sta bene partirà lui dal primo minuto. Rowe si è allenato, è andato forte ed è a disposizione. Nel momento in cui capirà che l’allenamento ha la stessa importanza della partita allora potrà diventare un campione nei prossimi anni. Non che si sia allenato male, ma ha ancora diversi alti e bassi. Abbiamo vinto la scommessa Bernardeschi, lo abbiamo riportato al suo livello dopo tre anni in cui è stato lontano dal calcio italiano ed europeo: una volta ritrovata la condizione fisica e mentale è tornato a essere il grande calciatore che è» conclude Italiano.

Per la partita di domani, intanto, mister Palladino si ritrova ad affrontare una grossa emergenza infortuni. Dal canto suo, Italiano dovrà fare a meno di Casale, Vitik e Lucumí: in difesa convocato il giovane difensore della Primavera Bodin Tomasevic.

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