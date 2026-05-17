Il Bologna c’è, il Bologna lotta. E, anche se la corsa per la Conference è sfumata all’ultimo, i rossoblu hanno ancora una volta messo in mostra grande orgoglio. Il pubblico arrivato a Bergamo, in questo senso, ha aiutato tutti gli undici in campo a dare il massimo e spingersi oltre i propri limiti.

Insomma, c’è la vittoria ed è seguita dall’onore, enorme, di un popolo che sa da dove ripartire. Grazie, allora, a queste ultime due gare. Perché la squadra peggiore è una squadra che non ci crede, a prescindere dai risultati. E i felsinei non sono così.

Bologna, parla Orsolini: «Super Miranda, sono contento per il gol»

«Sono contento per il gol perché vuol dire che sto dando continuità al lavoro che sto facendo nel corso degli anni. In due trasferte difficili, Napoli e Bergamo, siamo riusciti a uscire con 6 punti, ci avremmo messo la firma tutti. Miranda? Per aver preso due premi di fila senza segnare, vuol dire che ha fatto delle grandi prestazioni».

Un Orso che cambia pelle

Il match winner di oggi è stato Riccardo Orsolini, e non è un caso. L’ascolano sta per chiudere, con queste ultime due gare, una stagione ad andamento circolare, dove le difficoltà hanno lasciato spazio allo spirito di squadra nel finale.

Insomma, quello che andrà in ritiro quest’anno è un Orso cresciuto, pronto al salto di qualità come bandiera rossoblu. D’altronde, a calcio si gioca anche con i piedi, ma è la testa a fare la differenza tra un buon giocatore e un campione.

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