Le PAGELLE di Atalanta-Bologna (0-1)

Un’ultima gara in trasferta da tre punti per i Rossoblù: Atalanta-Bologna termina 0-1 grazie al gol di Riccardo Orsolini. Ecco i nostri voti.

Atalanta-Bologna, le pagelle:

Skorupski 6,5 – Bentornato, per l’ennesima volta! La partita non era semplice e il Bologna per cercare un’impresa (lo 0-3 per sperare nel settimo posto) si era appoggiato anche a lui. Che è tornato a fare il suo, come se non se ne fosse mai andato, proprio come nell’ultima occasione della partita.

Joao Mario 6 – Una partita ordinata, senza picchi clamorosi né offensivamente e né difensivamente: va bene anche così per oggi, il suo contributo c’è stato.

Heggem 6,5 – Ci si aspettava che si comportasse da leader in assenza di Lucumì, e lui lo ha fatto: quando chiamato in causa, non ha sbagliato praticamente niente.

Helland 6 – Eccolo, con un’altra prestazione più che convincente, con un altro partner difensivo, che molto probabilmente sarà quello della prossima stagione. Bene: ora sotto con l’ultima sfida per lui.

Miranda 6,5 – Che Juan quello delle ultime due giornate: a lui sì che andrebbero tirate le orecchie, per il giocatore che è… Non avrà raggiunto i picchi del Maradona, ma anche oggi uno dei migliori.

Freuler 6 – A uomo dappertutto su Ederson, con un dispendio di energie non da poco. Per il resto, agisce nell’ombra ma con utilità, e il gioco ne beneficia eccome.

Pobega 5,5 – Gamba e fisico che reggono soprattutto nella prima frazione, con un Bologna molto, molto alto. Con il passare dei minuti cala, e il giallo lo mette a rischio.

Dal 69′ Moro 6 – Entra bene, con voglia e i risultati si vedono.

Ferguson 6 – Non ruba l’occhio, ma sicuramente la sua gamba è utile in ambo le fasi del Bologna

Bernardeschi 6 – Un po’ più nascosto del solito, in generale. Nel primo tempo tenta di creare un qualcosa, sia con visione per i compagni e sia con qualche azione personale.

Dal 69′ Orsolini 7 – Non può non essere il migliore come voto, visto che il Bologna vince l’ultima in trasferta e blinda l’ottavo posto con il suo gol da subentrato. Gli è servito sbloccarsi, decisamente: ancora in doppia cifra, per la quarta volta consecutiva in Serie A.

Rowe 7 – Carnesecchi il primo miracolo lo fa su di lui, e che miracolo. Quindi poi deve fare assist per il gol vittoria, così da mantenere la bella abitudine di essere decisivo.

Dal 89′ Dominguez S.V –

Castro 5,5 – Non fa gol, ma il merito è di una parata senza senso di Carnesecchi a fine primo tempo. Peccato che fosse una delle poche cose fatte dall’argentino in questa partita: diciamo che da lui ci si aspetta di più.

Dal 68′ Dallinga 6 – Torna dopo tanto tempo, e non gli si può chiedere la luna.

All. Italiano –

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (dal 88′ Kolasinac), De Roon 6 (dal 63′ Pasalic), Ederson, Zalewski 5,5 (dal 63′ Musah); De Ketelaere 5,5 (dal 82′ Bakker), Krstovic; Raspadori 5,5 (dal 63′ Sulemana). All. Palladino

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