LIVE – Atalanta-Bologna 0-0: più basso il ritmo di gioco, il risultato non si sblocca

Questa sera, nel posticipo del lunedì della seconda giornata di Serie A 2026-2027, il Bologna sarà impegnato alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta di Maurizio Sarri (qui sotto la cronaca live). La Dea arriva dalla vittoria ottenuta contro il Sassuolo al debutto stagionale, mentre i rossoblù sono reduci dal ko casalingo incassato contro la Lazio. Stasera, dunque, un altro big match attenderà i ragazzi del neo-mister Domenico Tedesco.

La cronaca LIVE di Atalanta-Bologna

35′ – Gli orobici cercano di farsi vedere dalle parti di Skorupski con Raspadori, che però non impensierisce il portiere polacco.

30′ – Chance per Piccoli, l’ex centravanti della Viola si gira e lascia partite un tiro che termina di poco a lato.

25′ – Il ritmo di gioco si abbassa, nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato.

17′ – Meglio il Bologna in avvio di partita: stavolta è Bernardeschi ad avere l’occasione da gol, il numero 10 rossoblù si coordina bene e va al tiro. Piccoli prova la deviazione di testa ma il portiere orobico è attento.

14′ – Ancora una conclusione per gli emiliani: Holm ci prova dalla distanza, lo svedese ma non trova lo specchio della porta.

7′ – Brivido per la Dea, con Cambiaghi che sfrutta uno stop errato di Kossounou. Il suo tiro però è centrale, Carnesecchi blocca senza problemi.

7′ – Altra incursione del Bologna nella metà campo avversaria. Odgaard tenta la conclusione ma la palla si impenna e termina alta sopra la traversa.

4′ – Primo squillo rossoblù, con Cambiaghi che mette un cross nel mezzo guadagnando così il primo corner della partita.

1′ – Comincia il match! Padroni di casa con la classica casacca nerazzurra, ospiti in maglia bianca da trasferta.

Le formazioni ufficiali e il tabellino

Marcatori:

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Helland, Alhassane; Odgaard, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco.

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