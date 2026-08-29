Calciomercato Bologna – Opzione Marten De Roon dall’Atalanta per i Rossoblù?

L’asse con Bergamo sembra essere ancora molto caldo, e non solo per il match di lunedì sera. Anche per il calciomercato del Bologna, che su questa tratta vede come protagonista Jonathan Rowe, sempre desiderio di mercato della Dea. Proprio nei colloqui tra le due società, la novità è l’inserimento di Marten De Roon nel discorso: il Bologna è alla ricerca di un centrocampista, e l’olandese potrebbe fare al caso dei Rossoblù.

Calciomercato Bologna – L’ultimo nome dall’Atalanta è De Roon

La voce è quella di Gianluca Di Marzio, giornalista esperto delle vicende di calciomercato, in questo caso del Bologna. E dell’Atalanta. L’asse che collega i Rossoblù e i nerazzurri di Bergamo rimane sempre caldo, e nei colloqui tra società avvenuti nelle ultime ore, sembra esser comparso un nuovo nome, che potrebbe intrigare i Felsinei: Marten De Roon.

.@Atalanta_BC e @Bolognafc1909 parlano anche di De Roon nel discorso legato a Rowe: il centrocampista potrebbe andare in rossoblú @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2026

Il Capitano dell’Atalanta è stato proposto come contropartita dalla dirigenza della Dea nell’affare che porterebbe Jonathan Rowe in quel di Bergamo. Il Bologna continua a dire “no” alle offerte del team guidato da Cristiano Giuntoli, il quale, per smuovere la resistenza di Sartori e Di Vaio avrebbe rilanciato proprio inserendo nei discorsi il centrocampista olandese.

La necessità a centrocampo

Negli ultimi giorni, anche in tempi precedenti alla prima uscita stagionale contro la Lazio, il calciomercato del Bologna sembrava riaccendere i propri riflettori sul centrocampo a disposizione di Domenico Tedesco. L’infortunio occorso, proprio contro i biancocelesti, da Oussama El Azzouzi ha reso un innesto ancor più necessario. Proprio per questo motivo l’Atalanta avrebbe proposto il 35enne olandese come contropartita per arrivare a Jonathan Rowe: il Bologna ascolta, conscio dei propri bisogni ma, fino a questo momento, continuando ad essere contrario alla cessione dell’esterno inglese.

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