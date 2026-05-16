Atalanta-Bologna, Italiano a Bergamo per tre gol e un miracolo

La penultima giornata di campionato è alle porte e per il Bologna di Vincenzo Italiano si riaccende (seppur a fuoco basso) la speranza di qualificarsi in Conference League. Il primo passo da compiere per procedere in quella direzione consiste nel battere l’Atalanta di Palladino con uno scarto di tre reti. Difficile, ma non impossibile: Italiano conosce bene l’avversario e i precedenti raccontano di come abbia anche imparato a domarlo.

Atalanta-Bologna, i precedenti di Italiano

Nelle ultime due partite tecnico del Bologna ha ottenuto un risultato negativo contro l’Atalanta. Prima il 2-0 alla New Balance Arena nel girone di ritorno della scorsa stagione, poi lo 0-2 all’andata al Dall’Ara a gennaio. Eppure, l’ago della bilancia pende comunque verso Italiano: 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

L’ultimo successo risale ai quarti di finale di Coppa Italia dello scorso anno. Il Bologna vinse per 0-1 proprio a Bergamo grazie al gol di Santiago Castro, che contribuì alla vittoria del trofeo 51 anni dopo l’ultima volta. Ma i maggiori successi contro l’Atalanta Italiano li ha ottenuti alla guida della Fiorentina: su un totale di 9 incontri, il tecnico ne ha vinti ben 6.

Italiano sfida Palladino ad armi pari

Non solo la Dea. Italiano ha un buon numero di precedenti anche contro il suo attuale allenatore, Raffaele Palladino. I due si sono incrociati 7 volte in carriera e il bilancio risulta in perfetta parità: 3 vittorie per il tecnico del Bologna, un pareggio e 3 sconfitte. Nelle ultime due occasioni ha avuto la meglio Palladino. La prima risale proprio alla penultima giornata di campionato della scorsa stagione, quando la Fiorentina vinse 3-2 sul Bologna al Franchi. L’ultima, invece, coincide con l’ultima sconfitta di Italiano contro l’Atalanta nel girone d’andata.

Ritrovare la vittoria contro Palladino a Bergamo sarà complicato, ma è l’unica strada percorribile per continuare a tenere viva la speranza di una miracolosa qualificazione in Conference all’ultima giornata. Serve vincere con tre gol di scarto e spuntarla contro l’Inter, mentre l’Atalanta deve perdere al Franchi contro la Fiorentina.

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