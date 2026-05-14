Atalanta-Bologna, scelte obbligate al centro della difesa per Italiano

Con un occhio a ciò che è successo nella serata di ieri e alle possibilità che lascia ancora aperte in ottica settimo posto e Conference League, ci si avvicina a grandi passi al weekend e ad Atalanta-Bologna. Nella giornata di ieri sono riprese le operazioni in quel di Casteldebole per i Rossoblù in vista del match di domencia alle 18, dove Italiano dovrà fare di necessità virtù soprattutto al centro della difesa: tra infortuni e squalifiche, la coppia sarà tutta norvegese.

Atalanta-Bologna nel segno di Heggem e Helland

Napoli è ormai alle spalle e con lei la grande vittoria Rossoblù che riporta la squadra all’ottavo posto, con piccole speranze di poter raggiungere il settimo. Atalanta-Bologna sarà uno scontro diretto da questo punto di vista, e il Bologna ci arriva in emergenza dal punto di vista dei centrali difensivi. Già, perché il pilastro Lucumì sarà assente per squalifica, mentre Vitik e Casale lo saranno per infortunio, anche se quest’ultimo ha speranze di recuperare almeno per la panchina.

Vincenzo Italiano per Atalanta-Bologna ha quindi una sola scelta per la sua difesa a quattro, e batte completamente bandiera norvegese. Alla New Balance Arena di Bergamo ci saranno Torbjørn Heggem e Eivind Helland in mezzo, ad occuparsi dello scomodo attacco nerazzurro. Con quest’ultimo in crescita e un Heggem con un anno importante sulle spalle, ci si affiderà a loro in questa penultima partita di campionato.

Gira la…difesa

Più che la ruota. Perché nel corso di questa stagione Vincenzo Italiano, a causa sempre di infortuni e squalifiche, ha schierato finora ben otto coppie di centrali difensivi differenti, come fa notare Marco Vigarani nell’edizione odierna del Corriere di Bologna. La coppia Heggem-Helland, quindi, sarebbe la nona differente in questo senso. Tanti esperimenti, spesso anche vincenti, ma quasi sempre con un certezza chiamata Jhon Lucumì, impiegato per ben 39 volte su 54 partite. Il colombiano, però, sembra essere al capolinea della sua avventura in Rossoblù, anche per questo motivo nelle utlime settimane è stata data grande fiducia a Helland, così da testare un possibile sostituto già in casa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook