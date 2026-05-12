Calciomercato Bologna, Suwarso conferma l’interesse per Cambiaghi: «Ci piace, ma gli italiani costano»

Il Como domenica mattina, dopo la cottura sull’Hellas Verona 0-1 al Bentegodi, ha festeggiato la prima storica partecipazione alle coppe europee. Quale competizione farà si capirà solo dopo la prossima giornata. Della qualificazione alle coppe e i temi legati, ha parlato questa mattina il Mirwan Suwarso.

Il presidente del Como ha parlato di vari temi a La Gazzetta dello Sport, tra cui il calciomercato, confermando anche un tema emerso nei giorni scorsi: l’interesse dei lariani per Nicolò Cambiaghi del Bologna. Quello del mercato in relazione alla partecipazione alle coppe è un tema importante in casa comasca perché la società non è pronta da diversi punti di vista (la squadra di Fabegas giocherà le partita in casa al Mapei Stadium, ndr).

Como, problema liste

Oltre allo stadio, risolto con il permesso da parte del Sassuolo e del Comune di Reggio Emilia di disputare le gara casalinghe nell’impianto reggiano, la società lariana ha un problema di liste. Come noto, in Europa è necessario inserire nelle liste dei giocatori cresciuti nel vivaio societario o nazionale.

Un problema molto importante per il Como che praticamente non ha in rosa giocatori cresciuti nel suo vivaio e più in generale in Italia. Un problema a cui il numero uno del club spera di ovviare presto con il lavoro sul vivaio (il Como ha investito su alcuni dei migliori talenti delle altre società, acquistandoli ed è stato appena promosso in Primavera 1, ndr).

«Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra», ha detto Suwarso, illustrando il problema che ha condotto il Como a questa situazione.

Como su Cambiaghi?

Il grande problema della squadra lombarda nasce in particolare dai costi legati all’acquisto di giocatori italiani o comunque di formazione calcistica italiana.

E così Suwarso ha confermato che sul calciomercato seguono diversi giocatori utili alle liste, tra cui anche Cambiaghi, esterno del Bologna di cui era già emerso l’interesse proprio del Como nelle scorse ore.

«Le liste UEFA ci impone di avere italiani. E ce ne piacciono, parecchi – dice il dirigente indonesiano –. Certo ci piacciono Orsolini, Bastoni e Dimarco, a non ce li possiamo permettere… Anche Venturino è forte. E poi ci piacciono anche Cambiaghi del Bologna e Pellegrini della Lazio. Siamo sempre alla ricerca di di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati 4, ma il problema è che sono tutti molto costosi e non si possono pagare in maniera dilazionata».

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