Calciomercato Primavera, Avellino su Ravaglioli

L’Avellino continua a guardare con grande attenzione ai giovani dei vivai più importanti. Dopo i risultati positivi ottenuti nell’ultima stagione grazie alla crescita di diversi prospetti arrivati dai club di Serie A, la società irpina vuole proseguire sulla stessa strada anche durante il mercato estivo. L’idea è chiara: puntare su ragazzi di prospettiva, capaci di crescere e ritagliarsi spazio tra i professionisti. E quale occasione migliore di una semifinale Primavera ad altissimo livello per osservare nuovi profili interessanti?

Primavera sotto osservazione: Aiello al Viola Park

Come riportato da “SportChannel214“, il direttore sportivo Mario Aiello è stato avvistato al Viola Park in occasione della sfida del campionato Primavera tra Fiorentina e Bologna. Una presenza tutt’altro che casuale, segnale di un lavoro di scouting già avviato in vista della prossima stagione.

L’Avellino, infatti, starebbe monitorando con attenzione alcuni dei protagonisti scesi in campo nella semifinale. La linea verde resta una priorità per il club campano, intenzionato ad anticipare la concorrenza su diversi profili emergenti.

Non è la prima volta che si guarda con attenzione ai settori giovanili dei club di Serie A, diventati ormai un vero punto di riferimento per individuare talenti pronti a misurarsi nel calcio dei grandi.

I nomi sul taccuino: spunta Ravaglioli

Tra i giocatori seguiti ci sarebbe Eddy Kouadio, terzino della Fiorentina apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire più ruoli lungo la fascia. Nel mirino anche Riccardo Braschi, attaccante della Viola, e Tommaso Ravaglioli del Bologna Primavera.

Proprio Ravaglioli sarebbe uno dei profili osservati con maggiore attenzione dal club irpino. L’attaccante rossoblù, utilizzato prevalentemente come ala sinistra, è un giocatore capace di agire in più ruoli del reparto offensivo (seconda punta) grazie alla sua mobilità e alle sue caratteristiche.

Non sarà semplice arrivare a questi profili, soprattutto considerando l’attenzione che giovani di questo livello possono generare, ma l’Avellino sembra intenzionato a muoversi in anticipo. La corsa è appena iniziata: chi riuscirà a bruciare tutti sul tempo?

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