I ballottaggi di giornata: potrebbe rientrare Lucumi?

Ogni scelta pesa. A maggior ragione se la gara richiede una cura maniacale. E oggi, tanto per cambiare, il Bologna si gioca tantissimo. Sia a livello di classifica, sia di blasone la partita di stasera si prospetta come quella da non sbagliare. E allora ecco che ogni ballottaggio si fa un punto interrogativo, perché per scegliere ci vuole coraggio.

Il caso Lucumi

Per quanto riguarda il secondo posto da centrale, quello accanto ad Heggem, Italiano vorrebbe fortemente un Lucumi in forma. Il colombiano, però, dopo aver sofferto a causa di un affaticamento al tendine, non sa ancora se potrà dare il massimo. Allora ecco pronti De Silvestri in pole, con Lyko e il giovane Markovic che tenteranno di sottrargli la maglia da titolare. A meno che oggi Jhon non si senta finalmente bene.

Linea chiara

Nel resto del campo, invece, la situazione è ben diversa. A parte Ferguson, sul quale c’è un punto interrogativo dovuto all’influenza e che, in caso, sostituirebbe uno tra Moro e Pobega, il centrocampo è definito. Dallinga e Castro stanno battagliando per una maglia da titolare, mentre Cambiaghi è il favorito sulla sinistra, ma occhio a Rowe e Benja. Accanto al monzese, invece, ci saranno Orsolini e Odgaard.

Fonte: Stadio, Stefano Brunetti

