Baroni prima del Bologna e la possibile formazione del suo Torino

La storia del calcio Italiano che si incontra in un momento difficile: Bologna e Torino vivono un momento non facile della loro stagione travagliata, lo sanno Baroni e Italiano, entrambi alla ricerca dei tre punti. Una classifica che non sorride a nessuna delle due formazioni, entrambe partite con ambizioni ben diverse in estate. Il presente mette davanti due squadre con un solo bisogno, il bottino pieno al termine dei novanta di gioco.

Le parole di Baroni in vista di Torino – Bologna

Il tecnico ex Lazio ha sottolineato il suo grande rispetto per la formazione felsinea e il suo allenatore: «Il Bologna non è in crisi di gioco ma solo di risultati. E’ una squadra forte, con un allenatore che fa un calcio internazionale. Occorre una partita di grande livello». I rossoblù, nonostante il periodo molto complicato, rimangono una formazione temibile, sempre capace di trovare la giocata giusta ma spesso sfortunata nel portarla a rete.

Baroni ha parlato anche di quella che è una situazione poco gradevole sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino: «I tifosi sono la parte centrale del calcio e l’assenza della Curva Maratona è un dispiacere personale. Certe situazioni però sono legate alla passione, è una scontentezza legata a questo. Lo ripeto ancora, siamo noi a dover fare il passo e dare tutto ciò che abbiamo. La squadra lo farà».

Il probabile undici granata

Per lo staff del Torino buone notizie dall’infermeria, con diversi rientri che danno possibilità di scelta per l’undici iniziale. In avanti il rientro a pieno regime di Simeone lo vedrà prendersi una maglia da titolare al fianco di Adams, pronto a subentrare il nuovo arrivo Kulenovic.

A centrocampo rientra capitan Vlasic, da sciogliere i dubbi sui ballottaggi legati a Ilkhan – Prati e Casadei – Gineitis. Sulle fasce agiranno Aboukhlal e Pedersen mentre il terzetto di difesa scelto da Baroni dovrebbe schierare Coco – Marinucci – Tameze, tra i pali Paleari.

Fonte: Filippo Bonsignore – Stadio

