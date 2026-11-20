Il Bologna Women non ha intenzione di abbandonare le proprie ambizioni. Nonostante una prima parte di stagione che ha complicato la corsa verso le posizioni di vertice, la squadra continua a guardare avanti, con la convinzione di poter cambiare il proprio percorso. A ribadirlo è Veronica Battelani, capitana rossoblù, che invita a non perdere fiducia e a ripartire dal lavoro quotidiano: «Ci crediamo ancora!».

Obiettivo rimonta

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, la classifica, al momento, racconta di un sesto posto e di un distacco di sette punti dalla quarta posizione, mentre la vetta è lontana otto lunghezze. Con quattro giornate ancora da disputare nel girone d’andata, però, c’è spazio per provare a invertire la rotta. L’obiettivo è ritrovare continuità nei risultati, chiudere questa prima fase nel migliore dei modi e arrivare al ritorno con la possibilità di recitare un ruolo da protagoniste.

Anche gli episodi hanno pesato sul cammino del Bologna Women, ma Battelani preferisce concentrarsi su ciò che la squadra può fare per cambiare le cose. «È da inizio anno che diciamo che la fortuna non esiste e continueremo a farlo. Dobbiamo semplicemente farla girare dalla nostra parte, attraverso la continuità». Il riferimento al rigore non concesso contro il Brescia resta inevitabile, ma la capitana non vuole che quanto accaduto diventi un motivo di distrazione: «Sono episodi su cui noi non possiamo farci niente. È andata così». Ora l’attenzione è tutta rivolta al prossimo impegno, in programma domenica.

Bologna, una squadra che non vuole mollare

Alle 14.30 il Bologna Women sarà atteso sul campo del Lumezzane, formazione che precede le rossoblù in classifica. Le lombarde occupano infatti il quinto posto con 19 punti, sette in più rispetto alla squadra di Battelani, stessa quota del Genoa. Davanti si trova il gruppo di testa composto da Frosinone, RES Donna Roma e Cesena.

La sfida rappresenta un passaggio importante per il cammino delle rossoblù, chiamate a non perdere ulteriore contatto con le squadre che le stanno davanti. Una sconfitta rischierebbe di rendere ancora più complicata la rincorsa alla promozione, scenario che il gruppo vuole evitare concentrandosi esclusivamente sulla partita.

La consapevolezza delle difficoltà non manca, così come la volontà di reagire. «Non è sicuramente un momento facile, dobbiamo tutte dare qualcosa in più e ne siamo molto consapevoli. Andiamo avanti con grinta per migliorarci sempre di più», sottolinea la capitana.

La settimana di lavoro a Granarolo è dedicata proprio a questo, cercare di compiere un ulteriore passo avanti e preparare al meglio la trasferta. Battelani insiste soprattutto sulla compattezza del gruppo, elemento che considera fondamentale in una fase delicata della stagione: «Siamo un gruppo unito, chi parte dall’inizio o subentra dà sempre tutto per questa maglia, con l’obiettivo di fare il meglio possibile».

Una squadra che continua a lavorare nella stessa direzione, senza perdere di vista il proprio obiettivo. «Continuiamo a lavorare come stiamo facendo, dando sempre il meglio di noi». La strada per risalire è ancora aperta, ma serviranno risposte concrete sul campo.

Lumezzane, avversaria in forma

Dopo il pareggio contro il Brescia, il Bologna Women dovrà confrontarsi nuovamente con una formazione lombarda, questa volta ancora più in alto in classifica. Il Lumezzane ha raccolto sei vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime nove giornate, costruendo un percorso che gli permette di occupare la quinta posizione.

La squadra allenata da Nicoletta Mazza arriva inoltre all’appuntamento in un momento positivo. Sono tre i successi consecutivi ottenuti contro Vicenza, Catania e San Marino, con l’ultimo risultato che ha confermato lo stato di forma delle avversarie: un netto 4-0 conquistato in trasferta.

Per il Bologna Women si prospetta quindi un impegno impegnativo, contro una squadra che sta attraversando un periodo di grande fiducia. Le rossoblù, tuttavia, sono chiamate a cercare una reazione e a giocarsi le proprie possibilità, consapevoli dell’importanza di tornare a fare punti per non allontanarsi ulteriormente dalle zone più ambiziose della classifica.

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