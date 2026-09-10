Bologna Women, il centrocampo è già una certezza

La prima giornata ha dato indicazioni interessanti sul Bologna Women, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Contro il Genoa, la squadra di Leandri ha trovato nella zona centrale del campo una delle proprie principali chiavi per costruire il successo. Fusar Poli davanti alla difesa, Battelani sul centro-sinistra e la nuova arrivata Benedetti sul centro-destra hanno mostrato fin da subito un’intesa importante, contribuendo alla superiorità rossoblù.

Il 4-0 può essere considerato un risultato più ampio rispetto a quanto espresso complessivamente dal campo, ma il successo del Bologna è stato meritato e la prestazione del reparto centrale ha lasciato sensazioni positive.

Un centrocampo già in sintonia

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, a dare ordine alla manovra ci ha pensato Giulia Fusar Poli, impiegata nel ruolo di mediano. La giocatrice, arrivata un anno fa, ha confermato le proprie qualità mettendosi in evidenza sia nella fase di possesso sia quando c’era da recuperare il pallone. Una prova che le è valsa anche il riconoscimento di MVP assegnato dai tifosi sulla pagina Instagram del Bologna Women.

Alle sue spalle c’è la volontà di compiere un ulteriore passo avanti in questa stagione, con l’obiettivo della massima serie. Leandri sembra puntare molto su di lei e la posizione centrale le permette di mettere in mostra diverse caratteristiche: può proteggere la difesa quando la squadra non ha il pallone, ma anche dare il via alla costruzione dell’azione. Più che affidarsi soltanto alla qualità tecnica, Fusar Poli fa della lettura delle situazioni uno dei suoi punti di forza.

Battelani e Benedetti: qualità che si aggiunge alla squadra

Sul lato sinistro del centrocampo ha invece trovato spazio Veronica Battelani, capitano rossoblù e giocatrice capace di alzare il livello della manovra ogni volta che entra in possesso del pallone. Anche per lei l’esordio è stato positivo, con una prestazione completa e ordinata. È mancato soltanto il gol, sfiorato sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo.

Dall’altra parte, invece, si è fatta subito notare Veronica Benedetti. La nuova arrivata ha confermato una delle caratteristiche che la contraddistinguono: la capacità di arrivare alla conclusione e trovare la rete. Dopo appena 14 minuti è stata proprio lei a sbloccare la partita con la zampata che ha portato il Bologna in vantaggio.

Nel corso della gara l’ex Parma si è spesso avvicinata alla zona dell’area di rigore, cercando di sfruttare gli spazi per rendersi pericolosa. Un debutto convincente, dunque, per una centrocampista che vuole essere protagonista e contribuire all’obiettivo della promozione in Serie A, traguardo già raggiunto nel 2025 con la maglia delle parmensi.

Le prime sensazioni di Benedetti

L’avvio ha lasciato soddisfatta anche Benedetti, che ha raccontato ai canali del club le proprie sensazioni dopo la gara. La centrocampista ha sottolineato la felicità per il risultato e per il modo in cui la squadra ha affrontato la partita, dando particolare valore anche all’emozione vissuta per il gol.

La nuova arrivata ha inoltre parlato positivamente del rapporto con il nuovo allenatore e dell’impatto con Bologna, città che aveva già apprezzato prima di trasferirsi e nella quale ha spiegato di essere molto felice di vivere. A rendere ancora più significativo l’arrivo c’è poi la possibilità di vestire la maglia di una società dalla lunga storia.

L’unione come punto di forza

Benedetti ha indicato anche un elemento che, secondo lei, può fare la differenza durante la stagione: l’unione del gruppo. Non soltanto tra le giocatrici che scendono in campo, ma anche con quelle che restano fuori. Il sostegno reciproco viene considerato una componente fondamentale per affrontare il campionato.

La centrocampista sa comunque di avere ancora margini di miglioramento, in particolare con il piede debole, il sinistro. E nonostante la partenza positiva, mantiene i piedi per terra: il campionato è ancora lungo, le avversarie sono competitive e ci sarà da lottare. Il successo ottenuto all’esordio, però, rappresenta una prima importante spinta di fiducia per il Bologna Women.

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