Calciomercato Bologna, Karlsson in prestito al Servette: accordo in chiusura

Continua il viaggio in giro per l’Europa di Jesper Karlsson, esubero del Bologna, reduce da una buona stagione tra e Olanda e Scozia. Lo svedese, in questa appendice di calciomercato, è pronto a lasciare ancora una volta il club rossoblù e trasferirsi questa volta in Svizzera.

Il Bologna avrebbe trovato un accordo per il trasferimento di Karlsson alla formazione elvetica del Servette. L’esterno, dopo la stagione divisa a metà tra Aberdeen prime e Utrecht poi, sarà protagonista in Super League svizzera. Una destinazione di secondo piano di cui si dovrà accontentare, lui come il Bologna che ovviamente avrebbe voluto liberarsi del giocatore a titolo definitivo.

Karlsson in prestito al Servette

Secondo quanto riportato da Aftonbladet in Svezia, l’accordo ormai in chiusura tra i due club, prima della chiusura della finestra trasferimenti del calcio elevetico è sulla base di un prestito annuale del giocatore al club con sede a Ginevra. Mancano solo piccoli dettagli e poi il giocatore si recherà nella capitale svizzera per iniziare questa sua nuova avventura.

Karlsson al Servette avrà il compito di aiutare la squadra a porre rimedio a un inizio di stagione molto negativo. La squadra infatti si trova sul fondo della classifica con appena 4 punti nelle prime 6 giornate. Un rendimento tutt’altro che “ambizioso” e che segna un nuovo passo indietro nella carriera del giocatore di proprietà dei rossoblù.

Tentativo dall’Islanda

Nei giorni scorsi, c’era stato anche un tentativo proveniente dalla formazione serba della Stella Rossa. A riportarlo era stata la testata serba del Mozzart Sport, la trattativa era cominciata nelle conversazioni tra i club per Enem ma alla fine il passaggio non si è mai concretizzato.

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