Calciomercato Bologna: il rinnovo di Libra è vicino, eppure pochi mesi fa era vicino alla partenza

Il calciomercato del Bologna ha fatto parecchio discutere i tifosi, eppure Domenico Tedesco ha chiesto espressamente di blindare Marco Libra. Il giovane italo-venezuelano, prodotto della cantera rossoblu, aveva ricevuto diverse offerte per partire quest’estate, ma il nuovo mister lo ha dichiararlo incedibile. La notizia arriva direttamente dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, che rivela un’altra novità pronta per il giovane numero 18. Il rinnovo di contratto è ormai a un passo.

Un esordio da stella

Tedesco lo voleva far esordire già a Bergamo, ma le circostanze ne hanno impedito l’ingresso in campo. Finalmente, poi, contro il Sassuolo ha potuto misurarsi con un campo prestigioso e degli avversari fisici come i ragazzi di Aquilani, dimostrando grande maturità e delle qualità fuori dal comune. Grinta, coraggio, tocco e un senso del match importante gli hanno permesso di mettere lo zampino sul goal del 2-2, propiziato da un suo potente tiro.

Le doti di Marco, comunque, per il suo mister non rappresentano affatto una novità. In estate, infatti, sono stati diversi i club che si sono fatti avanti per prelevare Libra a titolo temporaneo. Eppure, la società è stata fermata proprio dal suo nuovo allenatore, che voleva seguire il talento classe 2008 da vicino e dar lui spazio per migliorarsi.

Calciomercato Bologna, ecco il rinnovo per Libra

La logica conseguenza della scelta di Tedesco è il rinnovo di contratto, che effettivamente è alle porte. Il nazionale venezuelano potrà dunque crescere assieme al club felsineo e misurarsi con un campionato complesso come la Serie A. Sembra che lo staff tecnico abbia scelto: è Libra il gioiellino dal futuro brillante e verrà trattenuto ad ogni costo.

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