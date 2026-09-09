Calciomercato Bologna – L’Aris Salonicco piomba su Casale: trattativa in corso

Le ultime battute della sessione estiva di calciomercato del Bologna continuano a regalare colpi di scena e intrecci per la Serie A. Dopo la cessione in prestito di Karlsson per un anno al Servette, al centro delle indiscrezioni c’è il reparto arretrato del Bologna, finito nel mirino di una società estera decisa a rinforzare la propria rosa prima della chiusura delle liste.

L’interesse del club greco

L’Aris Salonicco sta lavorando con grande intensità per ingaggiare un nuovo difensore centrale con cui blindare la propria retroguardia per la stagione in corso. La dirigenza ellenica ha individuato nel profilo di Nicolò Casale l’innesto ideale per dare esperienza e solidità alla squadra.

Il giocatore, attualmente in forza al club rossoblù, rappresenta un obiettivo concreto per la società di Salonicco, intenzionata a chiudere l’operazione in tempi brevi per consegnare al proprio allenatore un rinforzo di spessore.

Calciomercato Bologna: trattativa aperta ma ancora senza intesa

Nonostante la forte tentazione e il continuo pressing da parte della società greca, la fumata bianca non è ancora arrivata. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X, il club greco ha mostrato interesse per il difensore centrale del Bologna Nicolò Casale, ma al momento non c’è ancora un accordo tra le parti. I contatti tra i due club proseguono per capire se ci siano i margini operativi per impostare un’intesa economica che soddisfi tutte le componenti coinvolte.

I possibili scenari per il futuro

Le prossime ore si preannunciano dunque decisive per il futuro del calciatore italiano. Il Bologna valuta con attenzione la situazione, consapevole che un’eventuale cessione del difensore richiederebbe una riflessione profonda sui saldi di mercato e sulle alternative a disposizione in rosa.

Nel frattempo, l’Aris Salonicco mantiene viva la pista e continua a spingere per trovare l’incastro giusto, nella speranza di superare gli ultimi ostacoli e definire il trasferimento del centrale prima dello stop definitivo alle negoziazioni.

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