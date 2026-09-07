Karlsson saluta per la quarta volta, il vostro migliore in campo e il rinnovo di Libra: Bologna, le notizie di lunedì 7 settembre

Una delle ultime notizie in ordine cronologico è il passaggio di Jesper Karlsson in prestito secco al Servette, in Svizzera. L’esterno offensivo svedese classe 1998 prosegue così nella personale parabola di avventure lontano da Bologna. Karlsson fu acquistato dai rossoblù nell’estate del 2023 dall’AZ Alkmaar per 11,15 milioni di euro; dal 2025 la girandola tra Lecce, Aberdeen e Utrecht. Ora il possibile approdo in quel di Ginevra.

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Calciomercato Bologna – Il rinnovo di Libra

E a proposito di prestiti, Marco Libra avrebbe dovuto passare un anno lontano da Bologna. Tuttavia, mister Tedesco, dopo averlo attentamente visionato in ritiro, lo ha voluto in pianta stabile in prima squadra fin da subito. Libra ha fatto così il suo esordio tra i professionisti nel derby di domenica tra Bologna e Sassuolo. C’è anche il suo zampino nella rete del definitivo pareggio. Il centrocampista venezuelano (con passaporto italiano), ha impegnato Muric prima della conclusione vincente di Dovbyk. Il club rossoblù vuole blindare il suo gioiellino.

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La notizia dell’esordio dal Venezuela.

Il vostro migliore in campo

La partita di ieri ha decretato l’Mvp scelto direttamente da voi lettori. Sul gradino più alto del podio siede Emil Holm, ma non è l’unico dei rossoblù ad aver convinto positivamente nella prestazione di domenica.

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Di Vaio – Il punto della situazione

A margine della partita tra Bologna e Sassuolo è intervenuto ai microfoni dei giornalisti Marco Di Vaio. Il direttore sportivo dei rossoblù ha rilasciato delle dichiarazioni per quanto concerne il futuro della squadra. L’Europa sullo sfondo e la sfida del Maradona contro il Napoli alle porte.

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