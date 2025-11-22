Benja e il bivio di Udine: una sfida che vale doppio

A volte basta un pomeriggio, per modificare il corso di un’intera annata. Per Benjamin Dominguez, Udine rappresenta un bivio da cui possono dipendere mesi di lavoro. Alle 15, contro un’Udinese storicamente avversaria ostica, l’argentino tornerà titolare in una sfida che per il Bologna mette in palio punti pesanti, fiducia e una porzione di futuro europeo.

Vincenzo Italiano, nella conferenza della vigilia, ha ricordato come Dominguez abbia sempre mostrato dedizione, pur vivendo settimane non semplici: «Si è meritato questa opportunità. Le panchine non sono arrivate per colpa sua, ma per il rendimento degli altri». Un attestato che pesa e che introduce una partita che va ben oltre l’emergenza di formazione.

Questione infermeria

Il Bologna ha cominciato il campionato con personalità, carattere e un’identità precisa. Ma nelle ultime settimane ha perso pezzi fondamentali proprio nel reparto più caratterizzante del gioco di Italiano: le corsie esterne. Cambiaghi e Rowe non saranno della gara, mentre Holm convive con guai fisici che ne hanno rallentato il ritorno in campo. A questi si aggiungono gli stop di Freuler e Skorupski, oltre allo stato di forma ancora lontano da quello ideale per Immobile, ai box dall’infortunio rimediato contro la Roma a fine agosto.

Giovedì l’Europa League

Dopo la sfida di Udine, i rossoblù voleranno verso un giovedì europeo decisivo contro il Salisburgo, match che potrebbe indirizzare la corsa verso gli spareggi per le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto. Il Bologna, al momento, occupa proprio la ventiquattresima piazza del ranking UEFA stagionale: un margine minimo, che non consente passi falsi.

L’infortunio di Freuler ha aperto una finestra per possibili modifiche alla lista UEFA in vista dei prossimi impegni contro Salisburgo e Celta Vigo. In un primo momento, Sulemana sembrava il principale candidato a subentrare. Tuttavia, il pesante elenco infortuni sulle fasce ha spinto la società a riflettere. Ed è qui che entra in gioco Benja: se oggi convincerà, potrà tornare a essere una risorsa europea.

