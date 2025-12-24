Era dal 56′ del secondo tempo di Parma-Bologna (finita poi 1 a 3) che Remo Freuler mancava dai campi di gioco. Uno scontro molto duro con l’attaccante gialloblù Mateo Pellegrino (un giocatore di oltre un metro e novanta centimetri), aveva determinato una frattura alla clavicola destra, a cui era seguito un intervento. Proprio per ridurre il danno della frattura alla clavicola di Remo Freuler è stata impiantata una piastra di 15 centimetri con le viti. Un sistema utile a ricomporre e tenere unite le ossa fratturata. Quella partita, giocata il 2 novembre sotto un diluvio universale, aveva fermato il forte centrocampista svizzero, con una prognosi di oltre un mese.

Di seguito, ecco il comunicato del club di allora: «Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento».

Il comunicato odierno del club sul rientro in Gruppo di Remo

La notizia bella di oggi è quella del rientro parziale in gruppo di Remo, per q. Il nazionale rossocrociato si è allenato insieme al gruppo Prima Squadra per una parte della seduta tattica, denotando già una buona tenuta fisica. Reputiamo che domenica alle 18, Freuler possa essere solo convocato, ma difficilmente potrà mettere il piede in campo.

Questo il comunicato: «Sono ripresi stamattina, sotto una fitta pioggia, gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla partita di domenica. Scarico in palestra per i più impiegati lunedì, attivazione e partitella per tutti gli altri, con Remo Freuler che si è allenato in parte con i compagni. Seduta differenziata per Lukasz Skorupski e Nicolò Casale».

I tempi di recupero di Federico Bernardeschi

Di seguito il comunicato del Club sull’operazione e il tempo di recupero di Federico:«Ieri, presso l’ospedale di Sassuolo, Federico Bernardeschi è stato sottoposto ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini: l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane.». In bocca al lupo, Berna!!

