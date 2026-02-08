Bernardeschi, dopo Bologna-Parma (0-1): «Dobbiamo essere bravi a ritrovare le nostre certezze»

Il Bologna cade ancora tra le mura amiche del Dall’Ara, questa volta nel derby emiliano contro il Parma, in una serata segnata dall’espulsione di Pobega e da una sfortuna persistente sotto porta. Nonostante una prestazione di sacrificio, i rossoblù non sono riusciti a concretizzare le numerose occasioni create, venendo puniti da un tiro nel finale di partita. Dopo il match, Federico Bernardeschi, tra i migliori in campo, ha analizzato la sconfitta in Bologna-Parma.

Le parole di Federico Bernardeschi dopo Bologna-Parma (0-1)

L’esterno rossoblù ha sottolineato come la squadra abbia giocato una partita di alto livello, mancando però della cattiveria necessaria per chiudere i conti. Secondo il numero 10, il Bologna sta raccogliendo molto meno di quanto semina sul campo. «Fa male perché comunque secondo me oggi la partita è stata encomiabile da parte di tutti, lo spirito e tutto quello che abbiamo messo in campo. Comunque rimanere in 10 non è mai facile. Sembravamo noi in superiorità, abbiamo avuto tantissime occasioni».

«In questo momento gli altri fanno un tiro, fanno un gol, noi dobbiamo creare tantissime occasioni e non riusciamo a fare gol. Ci sta mancando quell’1% e dobbiamo trovarlo noi: con il lavoro, con il sacrificio e con la testa. Dobbiamo andare a prendercelo durante la settimana e durante ogni minimo dettaglio».

Ripartire subito

Con il campionato che stenta a decollare, l’attenzione si sposta subito sull’imminente impegno infrasettimanale. Il Bologna, detentore della Coppa Italia, ospiterà la Lazio in una notte che potrebbe rappresentare una svolta emotiva della stagione.

«Mercoledì è una grandissima occasione per noi, giochiamo in casa e il pubblico è sempre dalla nostra parte. Dobbiamo far passare il prima possibile la giornata di oggi e ripartire per giocare una grande partita contro la Lazio. Siamo i campioni in carica, quindi anche questo ci deve pizzicare un po’ l’orgoglio per andarci a prendere il turno successivo. Il calcio ti dà la possibilità che ogni tre giorni puoi venire fuori da qualsiasi momento e bisogna farlo tutti insieme».

Alla domanda in conferenza stampa sul fatto se sia giusto o meno concentrarsi su Coppia Italia e Europa League, considerando i risultati in Serie A, l’attaccante rossoblu ha risposto così.

«No, onestamente non lo credo, credo che una squadra matura, una squadra forte ragioni partita dopo partita. Per me è la cosa migliore da fare in questo momento. Non si possono fare previsioni future, comunque in campionato mancano ancora tantissimi punti davanti a noi. Ripeto, oggi dobbiamo prendere lo spirito che secondo me è stato encomiabile e se abbiamo questo atteggiamento, di partite ne perderemo poche da qui in avanti».

Fiducia in Italiano

Interpellato sulla gestione del momento difficile da parte di Vincenzo Italiano e sulla tenuta psicologica del gruppo, Bernardeschi ha ribadito la fiducia totale del gruppo nella nella filosofia di gioco proposta sin dall’inizio dell’anno.«Io credo che il mister abbia l’esperienza, il carattere e la personalità per affrontare un momento come questo. Questa squadra ha grandissimi valori dal punto di vista umano e qualitativo».

«Sicuramente dobbiamo capire cosa ci manca, perché in campionato stiamo raccogliendo poco, mentre in Europa League abbiamo fatto un grandissimo percorso. Dobbiamo essere bravi a ritrovare le certezze del Bologna e la consapevolezza di andare in campo e fare la partita. Non puoi creare otto o nove occasioni ogni volta e non concretizzare, ma soprattutto non puoi prendere un tiro e prendere gol. Dobbiamo alzare l’attenzione sul dettaglio».

