La nota dolente: Bernardeschi, si teme un lungo stop

In una notte magica come quella di ieri, in cui i rossoblù hanno raggiunto la primissima finale di Supercoppa Italiana della loro storia, qualcosa doveva per forza andare storto.

È la maledizione degli infortuni, che segue i felsinei ovunque, anche tra gli altissimi grattacieli di Riyadh e il deserto delle dune rosse. Questa volta ad essere colpito è stato il numero 10 rossoblù, Federico Bernardeschi.

Supercoppa Italiana: Bernardeschi esce per infortunio

Partito dal primo minuto sulla fascia di sinistra e sfiorato pure il gol, al 37’ Bernardeschi cade male a terra in seguito ad un contrasto. Orsolini si rivolge alla panchina e chiede subito il cambio: dal labiale si capiscono le tremende parole di “Spalla rotta”.

Bernardeschi infatti, non riesce proprio a continuare e al suo posto entra Rowe. Al triplice fischio di Bologna-Inter, mentre i rossoblù erano impegnati a festeggiare con i propri tifosi, il club ha fatto uscire il seguente comunicato: “Federico Bernardeschi è stato sostituito nel corso del primo tempo a causa di un trauma alla clavicola sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”.

Bernardeschi, trauma alla clavicola sinistra: si teme il dejà vu Freuler

Clavicola quindi, e non spalla. Ma il fiato rimane comunque sospeso fino a che il club non renderà noti gli esiti degli esami. Ormai Bologna è abituata a temere il peggio.

La sensazione infatti è che possa ripetersi lo stesso episodio che ha colpito Remo Freuler. Il 2 novembre a Parma, lo svizzero rimediò una frattura scomposta alla clavicola destra per cui si sottopose ad operazione. Da quel momento, Freuler è ancora indisponibile e non è nemmeno partito per Riyadh insieme ai suoi compagni di squadra.

Per il Bologna, quello di Bernardeschi è un infortunio che proprio non ci voleva. Il numero 10 infatti, aveva finalmente raggiunto la condizione ottimale, reduce da 4 gol nelle ultime 7 gare.

