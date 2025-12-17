BFC sui Social – Berna, Formula 1 e Sinisa

La settimana del Bologna FC sui social è stata scandita da tre momenti simbolici, capaci di raccontare il presente e il passato del club. Dal campo europeo alla tribuna del Dall’Ara, fino al ricordo di chi ha segnato un’epoca: tre immagini che hanno acceso emozioni diverse, ma tutte profondamente legate al mondo rossoblù.

Bernardeschi “decisivo”

Il video con i due gol diFederico Bernardeschi contro il Celta Vigo ha catalizzato l’attenzione dei tifosi. Una rimonta pesante, arrivata nel sesto turno della Phase League di Europa League, che ha regalato al Bologna una vittoria di prestigio e la consapevolezza di poter contare su un leader tecnico capace di incidere nei momenti cruciali. La parola scelta dal club, “decisivo”, sintetizza perfettamente l’impatto dell’ex juventino, diventato protagonista assoluto della serata europea.

Kimi Antonelli al Dall’Ara

Dai circuiti di Formula 1 agli spalti del Dall’Ara: la presenza di Kimi Antonelli, giovane pilota cresciuto a Bologna e già promessa del motorsport mondiale, ha rappresentato un ponte tra due passioni cittadine. La sua immagine durante Bologna-Juventus ha raccontato l’orgoglio di un talento che, pur lanciato verso palcoscenici internazionali, non dimentica le radici e il legame con la squadra della sua città. Un ospite speciale che ha dato ulteriore lustro a una sfida già carica di significati.

“Sinisa sempre con noi”

Il 16 dicembre è stato il giorno del ricordo di Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022.

Bologna ha scelto di celebrarlo con una foto semplice e intensa, accompagnata da un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: “Sinisa sempre con noi”. Un tributo che va oltre la memoria, perché come ha ricordato l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il ciclo attuale del club è nato proprio sotto la sua guida tecnica. Un’eredità che continua a vivere nelle ambizioni e nello spirito della squadra.

Tre immagini, tre emozioni: la concretezza di Bernardeschi, l’orgoglio cittadino di Antonelli, la memoria indelebile di Mihajlovic. I social del Bologna hanno saputo intrecciare presente, futuro e passato, restituendo ai tifosi un mosaico di identità rossoblù che va oltre il campo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook