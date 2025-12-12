L’uomo del giovedì – Federico Bernardeschi

E nel momento più importante della stagione, ecco Federico Bernardeschi. In una partita decisiva per il cammino in Europa League dei Rossoblù, Celta Vigo-Bologna, ecco il numero 10, quello che si carica sulle spalle la squadra e la porta alla vittoria. Perché è questo che ha fatto Berna, ed è questo momento che tutti aspettavano dal suo arrivo.

Non può non essere lui l’uomo del giovedì, oggi. Perché è la stella più luminosa della notte galiziana, ed è la stella che indica la via per il Bologna: grazie ai suoi due gol i Rossoblù si sono quasi – a meno di clamorosi risultati – l’accesso alla prossima fase, in che salsa non si sa ancora. Che sia stato il suo numero 10 a dare la quasi certezza, è la notizia più bella.

Federico Bernardeschi, il numero 10 del Bologna

È giusto ribadirlo. Perché in molti dubitavano quando è arrivato a Bologna e aveva scelto quella maglia. Un numero non indifferente, e un numero che negli ultimi anni non aveva dato troppe emozioni sotto le Due Torri. Dubitavano perché si sono create aspettative, e finora, forse, non erano state rispettate a pieno. Fino alle ultime settimane, però, quando Federico Bernardeschi ha incominciato a dimostrare cosa potesse dare.

Ecco le prime prestazioni convincenti, figlie di una condizione ritrovata. Seguite dal primo gol in campionato e qualche giorno dopo in Europa: dopo tanto tempo, ha rivisto muovere la rete Berna. La scintilla giusta, ormai, era stata trovata. E così, nella notte decisiva, ecco venir fuori il vero numero 10: lo si era campito dopo il primo tiro dopo qualche minuto. Lo si è definitivamente accertato quando ha ribaltato la partita.

E ora, non fermarti

È un messaggio che è un po’ da parte di tutti. Perché il Bologna ha bisogno del miglior Federico Bernardeschi, soprattutto in periodi come questo, dove serve la reazione dei migliori. E Berna è uno dei migliori, come lo ha sempre definito il suo allenatore, Vincenzo Italiano. Lo stesso che nella notte di Vigo ha espresso, quasi come una liberazione, un “finalmente”. Lui, come tutti noi. E allora, Fede, non fermarti. Che Bologna ti amerà sempre di più. E tu, se sei questo, saprai darle tante, tantissime gioie, esattamente come quelle di ieri sera.

