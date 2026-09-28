Bologna Women, la vetta sfuma: San Marino espugna Granarolo

Prima sconfitta in campionato per il Bfc Women, che davanti al proprio pubblico viene superato dalla San Marino Academy. Le ospiti, reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa, trovano così il primo successo della stagione grazie alla rete realizzata da Mak poco prima dell’intervallo. Un passo falso che costa alle rossoblù la vetta della classifica, con il Bologna ora quinto insieme a Brescia e Arezzo, a tre punti dal primo posto.

Bologna, la beffa arriva prima dell’intervallo

Leandri conferma in larga parte il gruppo che aveva costruito un avvio di stagione convincente, con Vigliucci alla prima presenza da titolare. Dall’altra parte, il San Marino si presenta compatto e ben organizzato, pronto a sfruttare gli spazi nelle ripartenze: un’arma che accompagnerà le ospiti per tutta la partita.

Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Giovanni Poggi, la prima vera occasione nasce da un errore del Bologna. Lahteenmaki sbaglia il rinvio, colpisce successivamente il pallone con la mano e concede così un calcio di rigore alle avversarie. Dal dischetto si presenta Tamborini, che apre troppo il piattone e non trova la porta, lasciando inalterato il risultato.

Quando il primo tempo sembra ormai avviarsi alla conclusione, ecco però l’episodio che cambia la partita. Al 42’ Mak viene lasciata libera in area e può concludere senza essere disturbata, battendo Pasar. Per la slovacca si tratta del primo gol stagionale, mentre per il Bologna è la prima rete incassata dopo oltre 300 minuti senza subire gol.

Nella ripresa il Bfc Women prova a reagire

Dopo l’intervallo Leandri prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo Marengoni e Fracaros, con l’obiettivo di dare maggiore qualità e nuove soluzioni alla manovra. Il San Marino, però, continua a difendersi con ordine e trova in Boaglio un ostacolo difficile da superare.

Il portiere ospite è infatti decisivo in più occasioni, prima opponendosi alla conclusione di Rizza e poi facendo altrettanto sul tentativo di Benedetti. Il Bologna insiste, aumenta la pressione e cerca con continuità il gol che potrebbe rimettere in equilibrio una partita ormai complicata.

La traversa nega il pareggio

Le rossoblù ci provano fino all’ultimo minuto, ma anche la sorte non sembra voler dare una mano alla squadra di Leandri. La conclusione di destro di Battelani è potente, ma si stampa sulla traversa e non si trasforma nella rete del possibile pareggio.

Era l’ultima occasione di un pomeriggio che lascia il Bologna a mani vuote. La sconfitta fa scivolare le Bfc Women al quinto posto, insieme a Brescia e Arezzo, a tre punti dalla vetta.

Ora l’occasione per reagire arriverà domenica prossima, quando le rossoblù saranno impegnate a Venezia per la quarta giornata di campionato. Sarà anche un nuovo confronto con le venete dopo il recente incrocio in Coppa Italia.

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