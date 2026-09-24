Bologna, 12 convocati in Nazionale: solo 5 squadre “meglio” in Serie A

Il tema principale degli ultimi mesi in casa Bologna riguarda la rosa, e la sua qualità. Inutile nascondersi: i risultati non sono certo indicativi di questo, ma aiutano. E, soprattutto, basta vedere chi ha lasciato Casteldebole – per la maggior parte – e le loro direzioni, oltre che i valori. Ma in questo Bologna ben 12 giocatori, tra nazionale maggiore, Under 23 e Under 21 sono partiti in questa sosta: segno che, comunque, del valore al servizio del neo mister, Raffaele Palladino, c’è eccome. Basti pensare che in Serie A, comprendendo le tre categorie di nazionali, solo in cinque squadre hanno fatto “meglio”.

Bologna, i nazionali in giro per il Mondo

Dodici. Ecco il numero, ormai definitivo, di chi ha salutato per due settimane e poco più il Bologna per rispondere alla chiamata della propria nazionale d’appartenenza. Otto nelle nazionali maggiori e tre nelle varie Under 21. Un numero non “piccolo”, che dimostra come, al di là delle partenze (certamente importanti), i Rossoblù hanno comunque un livello medio di rosa non indifferente.

Nicolò Cambiaghi e Matteo Pessina con l’Italia dei grandi, Lewis Ferguson con la Scozia, Torbjørn Heggem con la Norvegia. E poi, ancora, Emil Holm con la Svezia, Mraco Libra con il Venezuela, Rahim Alhassane con il Niger e altri due centrali difensivi, Arthur Theate e Martin Vitik rispettivamente con Belgio e Repubblica Ceca. A loro si sommano Ukko Happonen, Eivind Helland e Samuel Mbangula con le Under 21 di Finlandia, Norvegia e Belgio. Dodici, che potevano essere tredici con Artem Dovbyk: l’ucraino, però, ha rifiutato la convocazione per rimanere a Casteldebole dopo l’infortunio.

Quanti “meglio” in Serie A?

Un numero non certamente banale per il Bologna, che sopra di sè in questa speciale classifica redatta da Transfermarkt – che classifica anche in base alla valutazione economica dei convocati – trova solo cinque squadre. In quinta posizione, a pari merito, c’è l’Inter, sempre con dodici giocatori. Chi ha fatto “meglio”, se così si può dire, e sta in quarta e terza posizione, entrambi con tredici giocatori, sono Frosinone e Atalanta.

In cima, nelle prime due posizioni, ci sono due lombarde, le quali hanno anche il secondo e terzo valore più alto a livello economico dei partenti. Sono il Milan, al secondo posto, e il Como, in prima posizione. Certo, non è questa classifica a dare un boost all’umore nell’ambiente Rossoblù, ma sicuramente dimostra come il Bologna non sia certamente quello visto finora, quanto meno per valore generale. Sta a Palladino invertire la tendenza…e magari far migliorare proprio questo numero.

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