Bologna, 46 partite giocate in stagione: nessuno come te in Serie A. I numeri

Sarà un Bologna da record quello che alla fine di questa annata arriverà in fondo alla stagione da quattro competizioni. La squadra di Vincenzo Italiano, che in estate era partita con l’obiettivo di affrontare quattro competizioni, sta conducendo una stagione molto faticosa dal punto di vista fisico.

I rossoblù hanno infatti una evidente giustificazione per la fatica che stanno mostrando in questi mesi. I giocatori rossoblù sono dei veri e propri stakanovisti perché da fine agosto a oggi. Dalla prima gara della stagione infatti la squadra del tecnico rossoblù ha messo in fila ben 46 partite giocate.

Nessuno come il Bologna

I rossoblù finora hanno giocato 30 partite in Serie A, 12 in Europa League, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. Di fatto, la squadra felsinea ha mancato di fare il pieno solo in Coppa Italia, dove si è fermata ai quarti di finale contro la Lazio. Mentre, complice il passaggio in Europa ha giocato tutte le gare possibili.

Tra le big del campionato, esclusa proprio la Lazio attualmente attardata in classifica, il Bologna è la squadra che “faticato” di più. Inter e Atalanta contano “solo” 44 partite finora, Napoli, Juventus e Fiorentina 42, Roma 41. Mentre il Milan che, suo malgrado, non ha partecipato alle coppe europee quest’anno conta solamente 34 partite giocate avendo cominciato l’annata dai primi turni di Coppa Italia in agosto.

Fino a 59

Il conteggio dei match stagionali del Bologna comunque non è finito. I ragazzi di Vincenzo Italiano arriveranno certamente a 56, visto che dopo la pausa giocheranno altre dieci partite. Ma, se saranno così bravi da superare prima l’Aston Villa e poi eventualmente le semifinali arriveranno a quota 58 o 59.

I rossoblù però sono abituati e il loro tecnico anche di più. L’anno passato le gare furono 51 a fine annata; con la Fiorentina Italiano aveva invece giocato due stagioni da 58 e 60 partite. Numeri da capogiro che, per i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali raggiungono cifre da record. E la fatica si fa sentire sempre di più.

Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino

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