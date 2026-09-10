Saldo mercato Serie A: il Bologna domina la classifica e si posiziona nella Top10 d’Europa

La sessione estiva di mercato è terminata e il Bologna chiude l’ultimo triennio con un saldo economico clamorosamente positivo: 131,55 milioni di euro. Nessuno come il club rossoblù, che si colloca al primo posto in Italia e al nono nella classifica continentale per saldo finale delle campagne trasferimenti. Un risultato nemmeno lontanamente paragonabile a qualsiasi altra società di Serie A visto che l’Italiana più vicina è il Genoa, 37esimo a quota +61,91 milioni di euro.

Bologna, il calcolo del saldo di mercato da Top10 in Europa

Come vengono fatti questi calcoli? In realtà, i dati raccolti dal portale specializzato Transfermrkt non conteggiano tutte le operazioni. Per quanto riguarda la cessione di Jonathan Rowe, vengono considerati solo i 5 milioni di prestito oneroso. Anche sulle operazioni di Piccoli, Mbangula e Theatre bisognerà attendere la pubblicazione dei bilanci del club per le cifre ufficiali.

Lo stesso vale per le percentuali sulle rivendite dei calciatori. Nel triennio conteggiato dal 2024 al 2026, infatti, non rientrano le cifre riconosciute all’Anderlecht per Zirkzee e al Basilea per Calafiori come sell on free, ma solo quelle intere ricavate dalle cessioni dei due giocatori a Manchester United ed Arsenal.

La classifica completa

Fatta questa precisazione, l’analisi colloca il Bologna al nono posto in Europa. La classifica, guidata dal Lille con un saldo positivo da 220 milioni, è ricca di club francesi. Reims, Monaco, Lens e Tolosa popolano la classifica, mentre sul podio troviamo il Genk a quasi +163 milioni di attivo. A completare la classifica ci sono Ajax, Feyenoord e i danesi del Nordsjaelland, scrive Marco Vigarani sul Corriere di Bologna.

Lilla (+220) Stade Reims (+166) Genk (+163) Monaco (+161) Ajax (+155) Lens (+155) Feyenoord (+140) Tolosa (+133) Bologna (+132) Nordsjaelland (+131)

La direzione del Bologna: all-in sui giovani?

La strada indicata da Fenucci parla di investimenti nel settore giovanile e, guardando le altre realtà presenti in classifica, sembra essere quella giusta. Nella top10 ci sono infatti club che hanno ceduto giovani prodotti del proprio vivaio a cifre importanti. Una su tutte il Lilla, che questa estate ha venduto il classe 2007 Bouaddi al Manchester City per 95 milioni più 5 di bonus.

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