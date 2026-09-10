Petizione dei tifosi per la qualità delle birre all’interno del Dall’Ara e nasce una nuova realtà a due passi dallo Stadio

La singolare protesta giunge dall’interno dello stadio Dall’Ara, popolato da una media di 27.262 spettatori in queste prime due gare casalinghe. In aggiunta agli abbonati (più di 20.000), i tifosi che animano l’impianto sportivo di riferimento nei giorni delle partite, registrano da tempo una drastica diminuzione della qualità della birra. Ma andiamo con ordine.

La protesta dei tifosi

Non solo la bontà della ‘pinta’, anche la sua grandezza e il prezzo vengono contestate dai tifosi rossoblù. Motivo per il quale, nei giorni scorsi è stata lanciata una petizione online sulla piattaforma change.org. Nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo si registrano 1.745 firme verificate e 2.464 condivisioni.

Il testo integrale dell’iniziativa

«Con la presente petizione, i tifosi e frequentatori regolari dello Stadio Renato Dall’Ara intendono sottoporre alla Vostra attenzione una problematica relativa alla qualità dei servizi di ristorazione interni alla struttura.

Negli ultimi anni, l’esperienza del pubblico ha registrato un progressivo e penalizzante squilibrio nel rapporto qualità-prezzo dei prodotti somministrati, con particolare riferimento alla birra. A fronte di una sensibile riduzione del volume del formato standard (passato da 0,4L a 0,3L) e di un contestuale aumento della tariffa commerciale (passata da 4,00€ a 6,00€), si è riscontrato un drastico calo dello standard qualitativo del prodotto, ritenuto non idoneo al contesto e alla spesa sostenuta. Pur comprendendo le attuali logiche di mercato e gli investimenti societari legati alla gestione del club, riteniamo che il rispetto verso la tifoseria debba riflettersi anche nella qualità dei servizi complementari offerti all’interno dell’impianto. Il pubblico che sostiene economicamente e moralmente la squadra ha il diritto di accedere a consumazioni di livello adeguato al corrispettivo richiesto.

Le nostre richieste: Chiediamo formalmente al Bologna FC 1909 e ai fornitori ufficiali del servizio di catering di intervenire tempestivamente per verificare e innalzare gli standard qualitativi della birra e delle bevande somministrate in tutti i settori dello stadio, garantendo un servizio dignitoso e allineato alle aspettative di una tifoseria di massima serie.

Sottoscrivendo questa richiesta, auspichiamo un pronto riscontro da parte dei vertici societari al fine di ripristinare un servizio d’eccellenza per tutti gli spettatori».

Altri problemi nei distinti…

Ne scrive Gianluca Sepe nell’edizione odierna del Resto del Carlino. Questa volta le voci dei tifosi si levano via Facebook e riguardano un’altra criticità emersa in queste prime due partite. «Gli stewards ci hanno impedito l’ingresso delle bandiere, nel rispetto del regolamento d’uso dello Stadio Renato Dall’Ara, che riporta una dimensione massima di cm 50×70 con asta di massima lunghezza cm.100». La richiesta dei tifosi spera di trovare il favore della società, per tornare a far sventolare i vessilli del Bologna.

Tifosi – Nasce una nuova realtà

Una novità positiva in seno alle notizie poco concilianti finora raccontate. In seguito ai lavori di ripristino, via della Certosa 35, limitrofa al giardino Giacomo Bulgarelli (quartiere Saragozza, a due passi dallo stadio Dall’Ara), diventa la casa di uno degli storici gruppi di riferimento della curva Andrea Costa. L’appuntamento è per giovedì 17 settembre, dalle ore 19.00. «A Skeggia si presenta. Assemblea pubblica, su chi siamo e che progetti abbiamo. L’invito è rivolto a tutto il quartiere Saragozza, alle associazioni che operano nel territorio e ai cittadini di tutta Bologna. A seguire cena con grigliata (anche vegana)». Questo il testo integrale dell’ultimo post Instagram rilasciato nella giornata di oggi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook