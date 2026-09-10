Napoli sfortunato, altri due giocatori saltano il Bologna:

Manca sempre meno a Napoli-Bologna, gara-copertina della quarta giornata di questo campionato di Serie A. Il primo vero big match che aspetta i rossoblu li vedrà opposti alla squadra dell’ex Beukema, nonché a un club che, proprio come i fensinei, ha appena cambiato allenatore.

La partita si prospetta veramente interessante, quasi un confronto tra due idee e stili opposti: da un lato c’è Tedesco con il suo calcio fatto di dominio e possesso, dall’altro Max Allegri, che propone un gioco decisamente più cinico e attendista. A mischiare le carte ci penseranno anche gli infortuni: i partenopei dovranno infatti fare a meno di alcune delle loro stelle più brillanti.

Gli assenti del Napoli contro il Bologna

Ieri Allegri ha avuto modo di testare i suoi ragazzi di fronte ad un’autentica corazzata. L’Arsenal di Arteta negli ultimi anni si è confermato un osso durissimo, nonché una delle squadre migliori d’Europa. Nonostante un match equilibrato e qualche buon segnale per gli azzurri, gli inglesi sono passati di misura nel secondo tempo lasciando zero punti ad un coriaceo Napoli.

La notizia peggiore per lo staff tecnico campano, ad ogni modo, non riguarda la classifica. Nelle ultime ore si sono infatti fermati Meret e Alisson Santos, ennesime aggiunte ad uno sfortunato manipolo di giocatori costretti ai box.

Le precedenti defezioni

Oltre al già ben noto McTominay, vittima di un’aritmia benigna, in infermeria ci sono anche Buongiorno, Marianucci e Giovane. Tutti questi ragazzi, protagonisti delle ultime ottime stagioni del Napoli, potranno ritornare in campo solamente da ottobre. Insomma, la dea bendata non è stata clemente con Allegri, che deve preparare la sfida al Bologna con un gruppo numericamente ridimensionato.

Per Tedesco questa rappresenta l’occasione di dare una scossa decisiva ai suoi ragazzi: vedremo se il Bologna saprà sfruttare le circostanze per la prima vittoria stagionale, perché sarebbe un successo di assoluto rilievo.

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