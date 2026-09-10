Jonathan Rowe risponde a Fenucci: «Chi mi conosce sa la verità»

Durante la conferenza di presentazione come nuovo giocatore dell’Atalanta, Jonathan Rowe ha risposto alle parole dell’ad del Bologna, Claudio Fenucci, sulle motivazioni dietro al suo addio. «Le persone che mi conoscono sanno la verità. Preferisco non parlarne, per ora sono molto concentrato sui miei obiettivi personali verso questa stagione. Ormai sono un giocatore dell’Atalanta», ha dichiarato l’inglese.

Successivamente, Rowe ha voluto ringraziare comunque il Bologna per avergli dato l’opportunità di giocare in Italia e in Europa League: «Ho passato poco tempo a Bologna, gli sarò sempre grato per avermi permesso di esprimere le mie qualità».

Bologna, le parole dell’ad Fenucci su Rowe

Durante una conferenza stampa post-chiusura del mercato, Claudio Fenucci aveva spiegato che Rowe aveva mostrato un po’ di insofferenza, e questo non è stato ritenuto accettabile dalla società: «Già in passato Jonathan aveva palesato qualche problema caratteriale, e poi sapete benissimo cos’era accaduto al Marsiglia… Sebbene non ci fosse alcuna offerta, in ritiro aveva mostrato un po’ di insofferenza, ed è lì che è venuto meno il rispetto nei confronti dei compagni. Oltre a ciò, sarebbe poi potuto sorgere il problema che, tenendolo, avrebbe avuto un impatto negativo sul gruppo».

Rowe si è trasferito a Bergamo in prestito oneroso per 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 milioni, più 5 di bonus a favore dell’Atalanta. Dopo essere subentrato al 60′ contro la Lazio, Domenico Tedesco ha deciso di non convocarlo per la gara successiva proprio contro la squadra di Sarri perché l’ha ritenuto «poco sereno».

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