Bologna: a centrocampo la svolta?

Da chi vuole tornare in campo e scalpita, a chi il campo lo vede poco ed il rendimento latita. Situazioni diverse che convivono contemporaneamente nello spogliatoio rossoblù. Andiamo con ordine: Remo Freuler sta per rientrare agli ordini di mister Italiano. Il centrocampista svizzero, fermo da due mesi per la frattura scomposta della clavicola, più probabile che rientri per la trasferta di San Siro contro l’Inter che nel derby emiliano contro il Sassuolo di una settimana prima. Sta di fatto che la defezione riguardo il metronomo comincia a pesare: i rossoblù hanno sopperito egregiamente alla sua assenza, con Moro e Pobega sugli scudi. Eppure qualcosa comincia a mancare alla manovra bolognese. Non tanto la qualità, quanto la lucidità.

Ferguson

Chi ha alternato buone partite, dando solidità al reparto, ad altre prove insufficienti, è Lewis Ferguson. Il Bologna, come candidamente ammesso dal suo allenatore ha bisogno di ritrovare il miglior centrocampista scozzese. Per dare l’assalto all’Europa servirebbe alzare il giro del motore e chi, se non meglio di Ferguson potrebbe dare un’accelerata? Como, Lazio e Atalanta sono dietro ma rimangono squadre temibili. Serve l’apporto di tutti per centrare un altro risultato storico, che farebbe accrescere il livello del Bologna. Difendersi dalle inseguitrici e attaccare chi è davanti: attraverso la continuità di rendimento e recuperando calciatori importanti fermi ai box, è un obiettivo alla portata.

Fabbian a centrocampo?

Chi attualmente sembra aver smarrito la strada è il giovane Fabbian. Quel tiro all’incrocio deviato da Martinez avrebbe potuto cambiare la sua stagione. Detto questo, il calciatore italiano sembra essere finito ai margini della squadra. Urge fare chiarezza per non destabilizzare lo spogliatoio. Odgaard è più avanti e gli viene preferito; Fabbian, quando chiamato in causa non si è mai risparmiato, costruendo poco però, nella manovra offensiva rossoblù. L’ex under-21 della nazionale contribuisce a dettare la linea del pressing o a sacrificarsi nello sviluppo della gara. L’apporto tecnico non è eccellente ed Italiano preferisce affidarsi ad altri elementi della rosa. Lecito e legittimo.

Fonte: Claudio Beneforti, Stadio

