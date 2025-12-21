Remo Freuler sta per tornare

Per ora deve limitarsi a guardare il suo Bologna in Supercoppa da lontano, ma Remo Freuler dopo l’infortunio di novembre potrebbe tornare tra i convocati di Italiano nella prossima sfida di campionato.

L’infortunio contro il Parma

È il 2 novembre e il Bologna vince 1-3 il derby emiliano contro il Parma. Ma una nota dolente in quella serata vittoriosa: Remo Freuler esce per infortunio a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. Il Bologna perde il perno del suo centrocampo. Al Tardini viene sostituito da Moro. Da lì in poi il croato e i compagni di reparto saranno chiamati agli straordinari per sopperire alla mancanza dello svizzero.

Presto arrivano i risultati degli esami: frattura scomposta alla clavicola destra (la sinistra invece infortunata per Bernardeschi contro l’Inter in Supercoppa). Dopo qualche giorno l’operazione si conclude senza problemi, ma i tempi di recupero non si conoscono esattamente.

Per un attimo c’è stata anche la speranza di rivederlo già a Riad per la Supercoppa. Non è stato possibile, quindi bisognerà attendere almeno fino alla prossima di campionato.

Freuler punta al rientro contro il Sassuolo

Ad inizio settimana, Freuler si è sottoposto a un test alla spalla. Nei prossimi giorni ce ne sarà un altro, quello che darà il lasciapassare per la convocazione. Il prossimo impegno in campionato del Bologna è la partita contro il Sassuolo in programma domenica 28 dicembre. Freuler vuole -e potrebbe- esserci contro i neroverdi. Dall’infortunio in un derby al rientro in un altro.

A dover attendere ancora invece è Nicolò Casale. Il difensore italiano aveva riportato una lesione al bicipite femorale sinistro a dicembre nella partita contro la Lazio. Come per Freuler, anche la sua condizione verrà valutata nei prossimi giorni. Ma, al contrario dello svizzero, i tempi di recupero per Casale si teme siano più lunghi. Sicuramente, quindi, non ci sarà tra i convocati di Italiano per il Sassuolo. Bisognerà aspettare almeno fino a gennaio quando i Rossoblù andranno San Siro a sfidare l’Inter.

