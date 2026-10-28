Bologna, a Milano per proseguire nella risalita: Palladino ci crede

Reduce dal successo esterno ai danni del Cagliari, il Bologna si prepara a un’altra trasferta impegnativa. Stasera farà tappa a Milano, sponda rossonera. Dopo un avvio di campionato sottotono, il club felsineo sembra aver ritrovato fiducia ed entusiasmo, merito in gran parte di Raffaele Palladino, capace di raccogliere ben sette punti in quattro giornate.

Il Milan è una squadra attrezzata, con tanto talento diffuso e un tasso tecnico che è secondo a pochi in Italia. Come riportato da Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, il Diavolo però si affaccia alla partita con tanti dubbi e punti interrogativi, tra acciacchi fisici e possibili scelte tattiche in vista del Derby.

Emergenza infortuni e il Derby alla finestra

Il Milan scenderà in campo con più di un pensiero per la testa. Di fatto, Ruben Amorim sarà costretto a fare delle scelte difficili stasera. Negli ultimi giorni, la fiumana degli infortuni ha travolto la rosa rossonera, che ad oggi risulta fortemente rimaneggiata. Rabiot, Gila e Moreira sono solo alcuni di coloro obbligati ai box.

In più, l’incombente Derby di Milano, in programma sabato sera alle 20.45, è un altro elemento da tenere in considerazione. Il tecnico portoghese potrebbe infatti pensare di far rifiatare qualcuno in vista di un match dal sapore sempre speciale. I principali candidati a un riposo precauzionale potrebbero essere Modrić, Ramos e Pulisic.

Di recente il vento è stato favorevole a Raffaele Palladino

Negli ultimi quattro incroci col Diavolo, Raffaele Palladino ha collezionato un bottino per niente banale: tre vittorie e un pareggio. Dunque, stasera l’obiettivo sarà naturalmente quello di proseguire in questo trend positivo. Anche il Bologna, tuttavia, ha dovuto fare i conti con un inizio di stagione costellato di infortuni.

Dopo i KO fisici di Orsolini, Holm, Piccoli ed Enem anche Cambiaghi ha rischiato di aggiungersi a questa lista dopo il match di Cagliari; fortunatamente, però, l’infortunio muscolare è stato poi scongiurato. Contro il Milan non si tratterà di una sfida facile, ma le ultime prestazioni rossoblù hanno dato segnali incoraggianti. Portare a casa tre punti da quel di Milano avrebbe un valore inestimabile ai fini della classifica e del morale in spogliatoio.

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