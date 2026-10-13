L’ex Bologna Adam Masina si ritira: sarà collaboratore tecnico nel Progresso Calcio

C’era una volta un difensore italo-marocchino cresciuto in quel di Galliera e con la maglia Rossoblù addosso. Fintanto che, con quella maglia Rossoblù del Bologna, ci ha esordito prima in Serie B, e poi anche in Serie A. Quel difensore si chiama Adam Masina, e sotto le Due Torri lo conoscono proprio tutti. Là, dove sarebbe voluto tornare a vestire quella maglia, come da sue parole. Là, invece dove ritorna…da collaboratore tecnico. Si, perché a 32 anni Masina ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: proprio oggi è stato annunciato come parte dello staff del nuovo allenatore del Progresso Calcio.

Adam Masina si ritira: ripartirà nello staff del Progresso Calcio

Un fulmine a ciel sereno, se si pensa ad Adam Masina. Un difensore, l’ex Bologna, che a 32 anni probabilmente aveva ancora tanto da dire: solo a gennaio di quest’anno, dopo aver raggiunto la finale con il suo Marocco in Coppa d’Africa, aveva rescisso il contratto con il Torino, e già quest’estate, probabilmente, era alla ricerca di una nuova avventura. E invece oggi è arrivata la notizia, anche se indirettamente: Adam Masina si ritira dal calcio giocato.

Come è arrivata? Con un altro comunicato, quello del Progresso Calcio. La squadra di Castel Maggiore, in seguito all’esonero dell’ormai ex allenatore Francesco Cattani, ha annunciato proprio oggi l’arrivo di Francesco Salmi, sottolineando l’aggiunta nel suo staff proprio di Adam Masina nel ruolo di collaboratore tecnico. L’ex difensore Rossoblù quindi riparte…sempre dal Rossoblù.

Le ultime esperienze e quel sogno di tornare a Bologna

Come detto, le ultime avventure di Adam Masina da calciatore sono state con il Torino, dal quale era arrivato nel 2024 dall’Udinese, e con il Marocco: nazionale con la quale, peraltro, ha formalmente vinto la Coppa d’Africa proprio di questo inizio anno, con le vicissitudini che hanno portato all’assegnazione della Coppa dopo mesi dal risultato di campo, che aveva sorriso al Senegal.

Masina, non più tardi di qualche settimana fa, aveva dichiarato in un’intervista su Il Resto del Carlino come Bologna e il Bologna fossero state sempre nel suo cuore e lo fossero anche attualmente, e che avrebbe sognato un ritorno in quel di Casteldebole se ne avesse avuto l’occasione. A Bologna ci tornerà, in provincia, e con una nuova avventura, in quella che è comunque casa per il classe 1994.

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