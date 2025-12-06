Rossoblù al limite: Italiano chiede di stringere i denti

Dopo soli tre giorni di distanza dalla gara contro il Parma, il Bologna deve già tornare alla carica per affrontare la Lazio. Domani alle 18 allo Stadio Olimpico, i rossoblù sono chiamati a stringere i denti e a fare un grandissimo sforzo: a chiederlo, lo stesso Italiano.

Nel post partita di Bologna-Parma infatti, il tecnico rossoblù ha raccontato come i felsinei siano in fase di sovraccarico. Ferguson dopo l’operazione, ha il ginocchio che tende a gonfiarsi se sforzato troppo; Vitik sarà fuori per tre settimane per lesione all’adduttore lungo destro; mentre Casale è out per sindrome influenzale. Italiano dovrà quindi spremere ulteriormente Lucumi ed Heggem al centro della difesa.

Ma il problema va oltre: non c’è tempo per recuperare. I felsinei giocano ogni tre giorni da settembre in avanti e le soste nazionali non hanno dato ossigeno, Anzi, hanno solo peggiorato le cose, come gli infortuni di Sulemana, Holm e Cambiaghi.

Bologna tieni duro: bussano alla porta gli scontri diretti

Ora il tutto si fa ancora più complicato: il Bologna ha alle porta scontri diretti sia in Europa League che in campionato. Lazio, Celta Vigo e Juventus prima della semifinale di Supercoppa con l’Inter in Arabia Saudita.

Oltre ai giocatori già portati al limite come Lucumi e Ferguson, Rowe, Holm e Cambiaghi sono alla ricerca della miglior condizione, come del resto Immobile. Una “ricerca” che tuttavia impone di non sbagliare mai, perché il minimo calo vuol dire perdere punti preziosi che fanno allontanare la vetta della classifica.

Una prova di forza da Big

Giovedì a Vigo c’è la possibilità di rientrare alla qualificazione diretta agli ottavi, mentre una sconfitta significherebbe faticare fino all’ultimo per evitare l’eliminazione dagli spareggi e un posto nelle prime 24.

Dopo aver difeso la Coppa Italia, da domani fino alla fine di dicembre, il Bologna deve lottare con tutte le sue forze per completare i primi esami da Big contro Lazio, Vigo e Juventus per poi disputare la prova finale a Riad.

