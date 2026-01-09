Bologna, attenzione a non scivolare

Il Bologna scivola in Campionato e rischia di farlo anche negli allenamenti a Casteldebole. Il primo scivolare è metaforico: i Rossoblù hanno perso contro l’Atalanta la terza sfida casalinga consecutiva, sono rimasti all’ottavo posto in classifica con 26 punti. Il secondo scivolare invece va inteso in senso letterale.

A Casteldebole il campo è ghiacciato: il Bologna cerca soluzioni alternative

Gli allenamenti dopo la sconfitta contro l’Atalanta e in vista della sfida contro il Como, sono necessarie per sanare qualche difetto del Bologna dell’ultimo mese. Ma la neve sembra mettere il bastone fra le ruote ai Rossoblù. Anzi, il ghiaccio sotto gli scarpini. Perché la neve caduta nei giorni scorsi, con le basse temperature ha reso il terreno dei campi di Casteldebole duro e scivoloso: impossibile allenarsi.

La soluzione trovata ieri è stato il trasloco. Lo staff e la squadra hanno provato ad aspettare il pomeriggio, ma la situazione non è migliorata. Hanno quindi optato per lasciare in campi in erba naturale per quelli in sintetico. Il lavoro è stato condotto senza scarpini e in maniera parziale.

Oggi è in programma un’altra seduta di lavoro prima della partita con il Como (la sfida sarà domani alle 15). Ancora non è certo se i campi di Casteldebole saranno praticabili. In caso non lo fossero, l’alternativa è spostarsi fuori Bologna. La squadra saprà cosa deve fare dopo colazione. Poi nel pomeriggio partirà direzione lago.

Bologna: situazione Skorupski e Bernardeschi

L’infermeria rossoblù, dopo un periodo di affollamento, si è quasi completamente svuotata. Due, sono i giocatori ancora indisponibili per Italiano: Skorupski e Bernardeschi. Le situazioni sono diverse. Il portiere polacco ha svolto gli allenamenti in parte insieme al resto dei compagni del Bologna. Il rientro è vicino ma non sarà tra i convocati per il Como.

Federico Bernardeschi invece è tornato a lavorare ma in maniera differenziata dal resto della squadra. Un passo avanti che lo avvicina al rientro per cui però dovrà ancora aspettare. La speranza è di riuscire a tornare ad allenarsi in gruppo tra fine dicembre e inizio febbraio.

Fonte: Il Resto del Carlino

