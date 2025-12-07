Bologna, all’Olimpico serve determinazione

Se è ormai risaputo che il Bologna in casa, sul campo del Dall’Ara, trova la sua forza maggiore, bisogna riconoscere che nell’ultimo periodo Orsolini e compagni hanno inserito una marcia in più anche in trasferta. In casa sono arrivati 13 punti in 6 partite, fuori invece 11 in 7 gare.

Quest’oggi alle 18, una gara complicata attende i rossoblù: ad aspettarli all’Olimpico ci sarà la Lazio di Sarri. Entrambe le squadre hanno voglia di riscattarsi in campionato: il Bologna vuole rimediare alla pesante sconfitta con la Cremonese, la Lazio invece vuole vendicare i punti persi a San Siro contro il Milan.

Il Bologna sogna la terza vittoria consecutiva in trasferta

I rossoblù vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva in trasferta ricordandosi dell’ottima prestazione disputata a Udine. Al Bluenergy Stadium, la doppietta di Pobega e la prima rete di Bernardeschi hanno regalato un pomeriggio perfetto ai tifosi rossoblù, che già avevano esultato per la trasferta a Parma, dove Castro e Miranda firmarono la vittoria.

Ma se guardiamo ancora più indietro, i rossoblù hanno vinto a Cagliari e hanno lottato fino alla fine anche al Franchi, dove per un soffio la Fiorentina è riuscita a strappare un punto.

Bologna e Lazio: stesso identico percorso in casa

Il Bologna però, dovrà fare molta attenzione perché i biancocelesti stanno alzando il livello. La squadra di Sarri in casa ha un rendimento identico a quello di rossoblù: 4 vittorie, 1 pareggio 1 sola sconfitta su 6 partite. Inoltre, la difesa dei biancocelesti all’Olimpico risulta solidissima, ancora una volta come quella dei felsinei: solo 4 i gol subiti.

Mentre per quanto riguarda i gol fatti, i biancocelesti superano il Bologna di due reti: 12 gol contro 10. Reti che hanno fatto vincere ai padroni di casa le gare contro Verona (4-0), Juventus (1-0), Cagliari (2-0), e Lecce (2-0).

Lazio-Bologna: precedenti che preoccupano, ma la storia può essere cambiata

I precedenti scontri contro i biancocelesti all’Olimpico non tranquillizzano. Nelle ultime sette gare disputate all’Olimpico contro la Lazio (Coppa Italia compresa) il Bologna ha perso sei volte, uscendo vittorioso soltanto nel febbraio 2024. Vittoria terminata con il meraviglioso risultato di 2-1 in rimonta, a rappresentare un tassello fondamentale della scalata Champions.

Oggi il Bologna cercherà ancora una volta di cambiare la storia, ma servirà essere determinati per togliere certezze a una Lazio che proprio all’Olimpico dà il meglio di sé.

Fonte: Davide Centonze – Più stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook