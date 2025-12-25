Bologna, chi ha fatto il bravo quest’anno?

A Natale c’è una domanda che torna puntuale: chi ha fatto il bravo quest’anno? Per il Bologna c’è una classifica che risponde. È quella dei rossoblù più “educati”, dei giocatori che hanno saputo farsi valere senza ricorrere troppo al cartellino giallo, e chi invece è andato piu volte incontro ad ammonizioni. Vediamo chi si merita i regali di Babbo Natale.

I più monelli della classe: chi ha avuto più ammonizioni tra i giocatori del Bologna

Se Babbo Natale dovesse passare da Casteldebole con il suo taccuino, il primo nome segnato alla voce “un po’ birichino” sarebbe quello di Juan Miranda: 4 ammonizioni e la sensazione che, sulla fascia, non faccia mai nulla a velocità ridotta. Quando spinge, spinge davvero, e se serve spendere un giallo per fermare l’azione… pazienza, lo spirito natalizio può aspettare. Subito dopo troviamo Cambiaghi, a quota 3, uno che corre talmente tanto che a volte arriva un attimo prima del pallone, altre un attimo dopo l’avversario.

I grandi devono fare il lavoro sporco (a volte)

Il clima si fa decisamente più rilassato scendendo a quota 2 cartellini, dove si accomodano giocatori navigati come Freuler, Lykogiannis, Bernardeschi e De Silvestri. Qui non siamo più nel campo dei monelli, ma in quello degli studenti modello che sanno quando è il caso di alzare la mano — o la gamba — e quando invece è meglio fare finta di niente. Freuler, in particolare, sembra giocare con il regolamento aperto sul comodino: sempre nel posto giusto, quasi mai sopra le righe.

Bravi bambini

E poi c’è la vera sorpresa sotto l’albero: la lunga schiera di rossoblù con una sola ammonizione in mezza stagione. Da Orsolini a Skorupski, passando da Odgaard, Pobega, Rowe, Ferguson, Castro, Dallinga e Vitík, il Bologna si scopre improvvisamente una squadra di insospettabili angioletti. Anche chi vive di duelli, sportellate e corse a perdifiato riesce a cavarsela senza finire troppo spesso sul taccuino dell’arbitro.

Quindi, tra qualche marachella e tanta disciplina, questo Bologna può presentarsi a Babbo Natale con la coscienza abbastanza pulita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook